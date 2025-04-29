وانطلقت المناورات في 24 أبريل/نيسان الجاري، وتستمر حتى غداً الأربعاء.

ويتابع المناورات من قاعدة "آق ساز" البحرية في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، 35 مراقباً و20 ملحقاً عسكرياً من 17 دولة.

وفي إحاطة صحفية، قال قائد العمليات والإنقاذ تحت الماء الأدميرال أران غوناي: “خلال المناورات ستتدخل سفن الإنقاذ التركية لمحاكاة إنقاذ غواصة فقدت قدرتها على الصعود إلى السطح”.

وأشار غوناي إلى أنه سيجري استخدام "نظام الغوص الجوي" لأول مرة في المناورات بعد فترة صيانة طويلة الأمد انتهت في 2024.

وتشارك في المناورات فرقاطة، وسفينة إنقاذ غواصات، وسفينة إنقاذ وسحب، وغواصتان، وسفينة صيد ألغام، وسفينتا دورية، ومروحية، ومسيّرة، وفريق إنقاذ مظلِّي، وفريق دعم إخلاء وإنقاذ غواصات، وفريق غوص، ومروحية إسعاف، وزورقان لخفر السواحل.