سياسة
2 دقيقة قراءة
سلالة دلتا.. انتشار سريع في لشبونة البرتغالية وجنوب إفريقيا
كشف علماء في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشَفة في الهند تسود بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد. كما يفيد تقرير معهد الصحة الوطني في لشبونة بأن ما يزيد على 70% من حالات الإصابة هي من السلالة دلتا الأشد عدوى.
سلالة دلتا.. انتشار سريع في لشبونة البرتغالية وجنوب إفريقيا
تواجه جنوب إفريقيا موجة ثالثة من العدوى، إذ سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة أمس الجمعة / AP
26 يونيو 2021

كشف علماء في جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي السبت، أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشَفة في الهند تسود إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.

وجنوب إفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية تضرُّراً من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد "موجة ثالثة" من العدوى، إذ سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة أمس الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي-نجوباني القائمة بأعمال وزير الصحة خلال المؤتمر، إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير/كانون الثاني.

وفي السياق ذاته أفاد تقرير صادر عن معهد الصحة الوطني في العاصمة البرتغالية لشبونة، بأن ما يزيد على 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة هو من السلالة دلتا الأشدّ عدوى والتي تنتشر بسرعة إلى أنحاء أخرى من البلاد، بخاصة المناطق الغربية الجنوبية حيث الشواطئ المشهورة وملاعب الغولف.

وقال مدير معهد الصحة الوطني ريكاردو جورجي، في تقريره الذي صدر أمس الجمعة، إن السلالة دلتا التي رُصدَت أول مرة في الهند تمثل 51% من الإصابات في البر الرئيسي للبرتغال، مما يدلّ على أن هذه السلالة "تنتشر بسرعة" كما حدث في بريطانيا.

وارتفعت الإصابات الجديدة بواقع 1604 أمس الجمعة.

وإجمالاً، سجلت البرتغال 871483 إصابة و17081 وفاة منذ بدء الوباء.

وتأتي القفزة في الإصابات بعد أن فتحت البرتغال التي تعتمد على السياحة أبوابها للزوار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في منتصف مايو/أيار، كما فتح معظم الشركات أبوابه، كما شهدت الشواطئ ازدحاماً مع بداية الموسم الصيفي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us