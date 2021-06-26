كشف علماء في جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي السبت، أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشَفة في الهند تسود إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.

وجنوب إفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية تضرُّراً من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد "موجة ثالثة" من العدوى، إذ سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة أمس الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي-نجوباني القائمة بأعمال وزير الصحة خلال المؤتمر، إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير/كانون الثاني.

وفي السياق ذاته أفاد تقرير صادر عن معهد الصحة الوطني في العاصمة البرتغالية لشبونة، بأن ما يزيد على 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة هو من السلالة دلتا الأشدّ عدوى والتي تنتشر بسرعة إلى أنحاء أخرى من البلاد، بخاصة المناطق الغربية الجنوبية حيث الشواطئ المشهورة وملاعب الغولف.

وقال مدير معهد الصحة الوطني ريكاردو جورجي، في تقريره الذي صدر أمس الجمعة، إن السلالة دلتا التي رُصدَت أول مرة في الهند تمثل 51% من الإصابات في البر الرئيسي للبرتغال، مما يدلّ على أن هذه السلالة "تنتشر بسرعة" كما حدث في بريطانيا.

وارتفعت الإصابات الجديدة بواقع 1604 أمس الجمعة.

وإجمالاً، سجلت البرتغال 871483 إصابة و17081 وفاة منذ بدء الوباء.

وتأتي القفزة في الإصابات بعد أن فتحت البرتغال التي تعتمد على السياحة أبوابها للزوار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في منتصف مايو/أيار، كما فتح معظم الشركات أبوابه، كما شهدت الشواطئ ازدحاماً مع بداية الموسم الصيفي.