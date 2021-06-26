سياسة
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واشنطن: هجوم بطائرة مسيَّرة استهدف أربيل شمالي العراق
أفاد بيان للقنصلية الأمريكية في أربيل، بأن "هجوماً وقع السبت بطائرة بلا طيار في إقليم شمال العراق".
واشنطن: هجوم بطائرة مسيَّرة استهدف أربيل شمالي العراق
الهجوم وقع على بعد 3 كيلومترات من مقر القنصلية الأمريكية بأربيل / AA
26 يونيو 2021

قالت الولايات المتحدة السبت، إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف أربيل، عاصمة إقليم شمال العراق.

وأفاد بيان للقنصلية الأمريكية في أربيل، بأن "هجوماً وقع السبت بطائرة بلا طيار في إقليم شمال العراق".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تُدين الهجوم"، واعتبرت أنه "يمثل انتهاكا واضحاً لسيادة العراق"، دون تفاصيل أكثر حوله.

من جانبه أوضح تليفزيون "كردستان 24" (غير حكومي)، أن طائرة مسيَّرة ألقت متفجرات على قرى في محيط أربيل، بلا إصابات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، بينها الموقع الإلكتروني لشبكة "رووداو" الإعلامية (غير حكومية)، بأن الهجوم وقع على بعد 3 كيلومترات من مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.

ولم تُصدِر السلطات العراقية بياناً بشأن الهجوم حتى الساعة 13:55ت.غ، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وفي أبريل/نيسان الماضي استهدف هجوم قاعدة عسكرية تضمّ جنوداً أمريكيين داخل مطار أربيل الدولي.

كما تعرضت القاعدة العسكرية في المطار ذاته لهجوم صاروخي في فبراير/شباط الماضي، مما أدى إلى مقتل متعاقد أجنبي مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الماضية تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية والأجنبية في التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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