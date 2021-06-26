أعلن المتحدث باسم المنتخب التشيكي بيتر سيديفي، أن المنتخب سيتوجه بعد ظهر اليوم، إلى بودابست لخوض المباراة المرتقبة أمام هولندا يوم الأحد، بعد أن شهدت رحلته عطلا فنياً في باب الطائرة.

وأجبر العطل الذي حدث في سُلّم الإجلاء القابل للانتفاخ الفريق التشيكي على النزول من الطائرة والانتظار.

وضمن مباريات نهائي كأس أوروبا 2020، سيواجه المنتخب التشيكي الذي تأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعته الرابعة، المنتخب الهولندي الذي تأهَّل بالعلامة الكاملة متصدراً المجموعة الثالثة، على ملعب "بوشكاش أرينا" في المجر يوم الأحد.

فيما سيواجه الفائز في مباراة الأحد، الفائز من مباراة ويلز والدنمارك في ربع النهائي في 3 يوليو/تموز المقبل.

وتعليقاً على الحادثة كتب لاعب الوسط أليكس كرال على تويتر: "اختبرت تأخراً وتأجيلاً في الرحلات وحتى إلغائها بسبب فيروس كورونا، لكنها المرة الأولى التي تؤجَّل فيها رحلتي بسبب انتفاخ سلّم الإجلاء عن طريق الخطأ"، وأرفق اللاعب صورة تُظهِر سُلَّم وباب الطائرة.

من جانبه أكد المتحدث باسم المنتخب التشيكي بيتر سيديفي أن الرحلة لم تُلغَ بسبب انتفاخ سلم الإجلاء، بل لعطل فني في باب الطائرة.