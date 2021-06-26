سياسة
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تركيا تصدر مركبات دفاعية وسيارات إسعاف رباعية الدفع إلى تونس
تعمل شركة سيارات تركية على تصدير ما مجموعه 46 مركبة دفاعية إلى تونس، وستصدّر شركة BMC إحدى وأربعين مركبة Kirpi (Hedgehog) مقاومة للألغام، وخمس سيارات إسعاف Kirpi 4×4 إلى تونس.
تركيا تصدر مركبات دفاعية وسيارات إسعاف رباعية الدفع إلى تونس
ستُشحَن المركبات على دفعات في الأشهر المقبلة / AA
26 يونيو 2021

تعمل شركة سيارات تركية على تصدير ما مجموعه 46 مركبة دفاعية إلى تونس، وستصدّر شركة BMC إحدى وأربعين مركبة Kirpi (Hedgehog) مقاومة للألغام، وخمس سيارات إسعاف Kirpi 4×4 إلى تونس.

ستُشحَن المركبات على دفعات في الأشهر المقبلة، وبهذه الصفقة سيبلغ عدد المركبات التي صدّرتها BMC مؤخراً إلى تونس 92 مركبة.

كما ستصبح تونس الدولة التي لديها أكبر أسطول من طراز Kirpi بعد تركيا، بالإضافة إلى ذلك ستكون هذه أول عملية بيع لسيارة إسعاف Kirpi 4×4 خارج تركيا.

طورت شركة BMC مركبة Kirpi المقاومة للألغام المحمية من الأكمنة (MRAP) طبقاً لمتطلبات قيادة القوات البرية التركية.

كما تحتوي السيارة على موقع محمي لمدفع أعلى السطح، يُشغَّل يدوياً ويمكن أن يدور 360 درجة، كذلك يمكن تسليح MRAP بمدفع رشاش 7.62 ملم أو 12.7 ملم، وتُعَدّ السيارة متاحة أيضاً مع أسلحة يُتحكَّم فيها مِن بُعد.

جدير بالذكر أن التعاون الدفاعي بين تركيا وتونس نما في السنوات الأخيرة، إذ صدرت خمس شركات دفاع محلية تركية إلى تونس بما قيمته 150 مليون دولار (1.14 مليار ليرة تركية) من المنتجات إلى تونس، وذلك بتنسيق من الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية عام 2019.

وتشمل المنتجات المصدرة طائرات بلا طيار من طراز "UAVs" التابعة لشركة صناعات الفضاء التركية "TAI"، ومركبات "Kirpi MRAP"، ومركبات "يالتشين" المدرعة، وعديد من مركبات "Katmerciler"، مثل الناقلات والدبابات، وأنظمة الدفاع الكهروضوئية التابعة لعملاق الدفاع التركي أسيلسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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