سياسة
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السعودية تضبط أقراصاً مخدرة في شحنة حديد قادمة من لبنان
السلطات السعودية تعلن ضبطها أكثر من 108 ملايين من حبات الكبتاغون المخدّرة، و14 مليون من أقراص الأمفيتامين المخدرة في ميناء جدة، في شحنة حديد قادمة من لبنان.
السعودية تضبط أقراصاً مخدرة في شحنة حديد قادمة من لبنان
المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقول إنها أحبطت محاولة تهريب 14 مليون قرص أمفيتامين مخدر إلى أراضي المملكة
26 يونيو 2021

أعلنت السلطات السعودية إحباطها محاولة تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، و14 مليون قرص أمفيتامين مخدّر، في ميناء جدة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المديرية أحبطت محاولة تهريب شبكات إجرامية موادَّ مخدرة، وإدخال 14 مليون قرص أمفيتامين مخدر إلى أراضي المملكة.

وأوضح النجيدي أن الموادّ المخدرة ضُبطت مخبأةً في شحنة من ألواح حديدية قادمة من لبنان، بالتنسيق مع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة.

من جانبها أوضحت الهيئة إحباطها محاولات عدة ابتكرها المهربون بغرض تهريب 108 ملايين حبة كبتاغون منذ بداية 2020 حتى نهاية مايو/أيار 2021.

في السياق ذاته أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على مواطن سعودي من الرياض وتحويله إلى النيابة العامة بعد اتهامه بالمشاركة في محاولة تهريب الشحنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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