يُحيي البوسنيون الأحد، فاعليات مهرجان "أيواز دده" الثقافي رقم 511، الذي يرتبط باعتناقهم الإسلام.

ومهرجان "أيواز دده" من أطول مهرجانات البلاد، إذ يستمر لأيام، ويُحيي فيه البوسنيون ذكرى دخولهم الإسلام عبر شخص يُدعى "أيواز دده"، حسب الروايات التاريخية.

ويتوجه الناس من كل أنحاء البلاد إلى مركز المهرجان في منطقة بروساج، بلباسهم التقليدي وبمشاركة الخيالة.

واستقبل أهالي مدينة دوني وقف، المشاركين بالمهرجان في أثناء توجههم إلى منطقة بروساج.

وشهدت مدينة دوني وقف مراسم استقبال 250 من الخيالة والمشاركين بالزي التقليدي عند مرورهم بالمدينة.

وقلّلَت السلطات البوسنية عدد فاعليات مهرجان هذا العام بسبب وباء كورونا.

ويشارك في مهرجان هذا العام من تركيا رئيس بلدية بورصة علي نور أقطاش، إلى جانب عدد كبير من المواطنين الأتراك.

وحسب الروايات التاريخية، فإن أيواز دده المنحدرة أصوله من منطقة الأناضول التركية، وصل إلى بروساج البوسنية قبل 510 أعوام، في وقت كانت تشهد فيه المنطقة قحطاً في المياه.

وعقب دعائه وعبادته في المنطقة لـ40 يوماً، عثر أيواز دده على نهر ينحدر من أحد الجبال، واستطاع بذلك تخليص السكان من القحط والجفاف، الأمر الذي اعتبروه معجزة، واعتنقوا على أثره دين الإسلام.