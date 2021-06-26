سياسة
2 دقيقة قراءة
في الذكرى 511.. ما قصة "أيواز دده" الذي نشر الإسلام بين البوسنيين؟
يحتفل البوسنيون بلباسهم التقليدي وبمشاركة الخيالة في فاعليات مهرجان "أيواز دده" الثقافي رقم 511، الذي يرتبط باعتناقهم الإسلام. و"أيواز دده" رجل تنحدر أصوله من منطقة الأناضول التركية، ويعتبره البوسنييون مخلّصهم من القحط والجفاف.. تَعرَّف القصة.
في الذكرى 511.. ما قصة "أيواز دده" الذي نشر الإسلام بين البوسنيين؟
مهرجان "أيواز دده" من أطول مهرجانات البلاد، يستمر لأيام ويُحيي فيه البوسنيون ذكرى دخولهم الإسلام / AA
26 يونيو 2021

يُحيي البوسنيون الأحد، فاعليات مهرجان "أيواز دده" الثقافي رقم 511، الذي يرتبط باعتناقهم الإسلام.

ومهرجان "أيواز دده" من أطول مهرجانات البلاد، إذ يستمر لأيام، ويُحيي فيه البوسنيون ذكرى دخولهم الإسلام عبر شخص يُدعى "أيواز دده"، حسب الروايات التاريخية.

ويتوجه الناس من كل أنحاء البلاد إلى مركز المهرجان في منطقة بروساج، بلباسهم التقليدي وبمشاركة الخيالة.

واستقبل أهالي مدينة دوني وقف، المشاركين بالمهرجان في أثناء توجههم إلى منطقة بروساج.

وشهدت مدينة دوني وقف مراسم استقبال 250 من الخيالة والمشاركين بالزي التقليدي عند مرورهم بالمدينة.

وقلّلَت السلطات البوسنية عدد فاعليات مهرجان هذا العام بسبب وباء كورونا.

ويشارك في مهرجان هذا العام من تركيا رئيس بلدية بورصة علي نور أقطاش، إلى جانب عدد كبير من المواطنين الأتراك.

وحسب الروايات التاريخية، فإن أيواز دده المنحدرة أصوله من منطقة الأناضول التركية، وصل إلى بروساج البوسنية قبل 510 أعوام، في وقت كانت تشهد فيه المنطقة قحطاً في المياه.

وعقب دعائه وعبادته في المنطقة لـ40 يوماً، عثر أيواز دده على نهر ينحدر من أحد الجبال، واستطاع بذلك تخليص السكان من القحط والجفاف، الأمر الذي اعتبروه معجزة، واعتنقوا على أثره دين الإسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us