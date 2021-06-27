أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه بافتتاح قناة إسطنبول نفتح صفحة جديدة من تنمية تركيا، وصحيفة تكشف ضغوط السعودية على الأردن في "قضية الفتنة" خشية معلومات تُدينها.

الجديد على TRT عربي:

تحت الماء وفوق البحر.. تعرَّفْ أبرز "المشاريع العملاقة" التي أنجزتها تركيا

"مصر تُعرقل صادراتنا".. ما قصة اتهامات وزير الصناعة المغربي للقاهرة؟

شاهد!

أردوغان يضع حجر الأساس لأضخم مشروع بتاريخ تركيا

أردوغان: بافتتاح قناة إسطنبول نفتح صفحة جديدة من تنمية تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بافتتاح قناة إسطنبول تفتح تركيا صفحة جديدة من تاريخ تنميتها وتنقذ مستقبل مدينة إسطنبول. [TRT عربي]

جاء ذلك في مراسم وضع حجر الأساس لأول جسور "قناة إسطنبول" ليبدأ فعليّاً تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه أردوغان في 7 أبريل/نيسان 2011 خلال ولايته برئاسة الوزراء. [TRT عربي]

وأوضح الرئيس التركي أن عدد السفن العابرة سنوياً بمضيق البوسفور ارتفع من 3 آلاف في ثلاثينيات القرن العشرين إلى 45 ألفاً في وقتنا الراهن، وأن التقديرات تشير إلى أن عدد السفن العابرة من المضيق سيصل إلى 78 ألفاً عام 2050. [TRT عربي]

خشية معلومات تُدينها.. صحيفة تكشف ضغوط السعودية على الأردن في "قضية الفتنة"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مقال لها السبت عن ضغط شديد مارسته السعودية على الأردن في ما يتعلق بمحاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفتنة". [TRT عربي]

وحسب الصحيفة فإن السعودية أرسلت أربعة مسؤولين مختلفين على متن أربع رحلات طيران إلى الأردن منهم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ورئيس المخابرات السعودية ومسؤول كبير بمكتب وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف الضغط على الأردن لإطلاق سراح عوض الله والعودة به إلى السعودية. [TRT عربي]

ويقول بروس ريدل الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لنيويورك تايمز إنه يعتقد أن السعودية ضغطت من أجل الإفراج عن عوض الله "لعلمهم أن لديه معلومات تُدينهم ويريدون إخراجه". [TRT عربي]