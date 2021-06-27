سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 27 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 27 يونيو/حزيران 2021
أردوغان قال إن تمويل مشروع القناة الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار لن يكون من خزينة الدولة / AFP
27 يونيو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه بافتتاح قناة إسطنبول نفتح صفحة جديدة من تنمية تركيا، وصحيفة تكشف ضغوط السعودية على الأردن في "قضية الفتنة" خشية معلومات تُدينها.

الجديد على TRT عربي:

تحت الماء وفوق البحر.. تعرَّفْ أبرز "المشاريع العملاقة" التي أنجزتها تركيا

"مصر تُعرقل صادراتنا".. ما قصة اتهامات وزير الصناعة المغربي للقاهرة؟

شاهد!

أردوغان يضع حجر الأساس لأضخم مشروع بتاريخ تركيا

أردوغان: بافتتاح قناة إسطنبول نفتح صفحة جديدة من تنمية تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بافتتاح قناة إسطنبول تفتح تركيا صفحة جديدة من تاريخ تنميتها وتنقذ مستقبل مدينة إسطنبول. [TRT عربي]

جاء ذلك في مراسم وضع حجر الأساس لأول جسور "قناة إسطنبول" ليبدأ فعليّاً تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه أردوغان في 7 أبريل/نيسان 2011 خلال ولايته برئاسة الوزراء. [TRT عربي]

وأوضح الرئيس التركي أن عدد السفن العابرة سنوياً بمضيق البوسفور ارتفع من 3 آلاف في ثلاثينيات القرن العشرين إلى 45 ألفاً في وقتنا الراهن، وأن التقديرات تشير إلى أن عدد السفن العابرة من المضيق سيصل إلى 78 ألفاً عام 2050. [TRT عربي]

خشية معلومات تُدينها.. صحيفة تكشف ضغوط السعودية على الأردن في "قضية الفتنة"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مقال لها السبت عن ضغط شديد مارسته السعودية على الأردن في ما يتعلق بمحاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفتنة". [TRT عربي]

وحسب الصحيفة فإن السعودية أرسلت أربعة مسؤولين مختلفين على متن أربع رحلات طيران إلى الأردن منهم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ورئيس المخابرات السعودية ومسؤول كبير بمكتب وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف الضغط على الأردن لإطلاق سراح عوض الله والعودة به إلى السعودية. [TRT عربي]

ويقول بروس ريدل الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لنيويورك تايمز إنه يعتقد أن السعودية ضغطت من أجل الإفراج عن عوض الله "لعلمهم أن لديه معلومات تُدينهم ويريدون إخراجه". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us