أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت انعقاد الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية بين بلاده وقطر في الدوحة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لشكري عبر شاشة "أون" المصرية (خاصة) رداً على سؤال بشأن "وجود اجتماع للجنة التنسيقية بين مصر وقطر السبت في الدوحة".

وقال شكري: "لجنة المتابعة تعقد اجتماعها الثالث في الدوحة ومعظم القضايا العالقة والشوائب التي لحقت بالعلاقات أثناء سنوات المقاطعة جرى الانتهاء منها وفق مقررات بيان العلا"، من دون تفاصيل أكثر.

وأضاف: "بوجد اهتمام على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها إلى طبيعتها".

والأربعاء أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوماً بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف يونيو/حزيران 2017.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي عقدت اللجنة اجتماعها الأول في الكويت لأول مرة منذ "بيان العلا"، لوضع آليات المرحلة المستقبلية وإجراءاتها.

وفي 8 مارس/آذار الماضي وصل وفد دبلوماسي قطري إلى القاهرة، قالت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة بمصر في حينه إن زيارته تهدف إلى "تسريع عودة العلاقات".