سياسة
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مصر وقطر تعقدان اجتماعاً ثالثاً لتنسيق عودة العلاقات بينهما
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت إن اجتماعاً ثالثاً للجنة التنسيقية بين بلاده وقطر عُقد في الدوحة، وأشار إلى أن معظم القضايا العالقة والشوائب التي لحقت بالعلاقات بين البلدين أثناء سنوات المقاطعة جرى الانتهاء منها.
مصر وقطر تعقدان اجتماعاً ثالثاً لتنسيق عودة العلاقات بينهما
وزير الخارجية المصري قال إنه يوجد اهتمام على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها لطبيعتها / AA
27 يونيو 2021

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت انعقاد الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية بين بلاده وقطر في الدوحة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لشكري عبر شاشة "أون" المصرية (خاصة) رداً على سؤال بشأن "وجود اجتماع للجنة التنسيقية بين مصر وقطر السبت في الدوحة".

وقال شكري: "لجنة المتابعة تعقد اجتماعها الثالث في الدوحة ومعظم القضايا العالقة والشوائب التي لحقت بالعلاقات أثناء سنوات المقاطعة جرى الانتهاء منها وفق مقررات بيان العلا"، من دون تفاصيل أكثر.

وأضاف: "بوجد اهتمام على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها إلى طبيعتها".

والأربعاء أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوماً بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف يونيو/حزيران 2017.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي عقدت اللجنة اجتماعها الأول في الكويت لأول مرة منذ "بيان العلا"، لوضع آليات المرحلة المستقبلية وإجراءاتها.

وفي 8 مارس/آذار الماضي وصل وفد دبلوماسي قطري إلى القاهرة، قالت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة بمصر في حينه إن زيارته تهدف إلى "تسريع عودة العلاقات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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