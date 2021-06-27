أسفرت معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية الشمالية عن 111 قتيلاً بين الخميس وصباح الأحد بعدما شن الحوثيون هجمات مكثفة لم تؤدِّ إلى اختراق، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وذكر مسؤول في قوات الحكومة اليمنية أن المعارك أسفرت عن مقتل 29 من القوات الحكومية و82 من المتمردين الحوثيين منذ الخميس حتى صباح الأحد. وأكد مسؤولان آخران الحصيلة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مسؤولون في القوات الحكومية إن الحوثيين شنوا منذ الخميس هجمات مكثفة من الشمال والجنوب والغرب، لكن من دون التمكن من اختراق دفاعات القوات الحكومية المدعومة بغطاء جوي من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وذكر مسؤول في قوات السلطة أن "هذه المناطق شهدت قتالاً عنيفاً وسط قصف مدفعي متبادل وغارات جوية مكثفة للتحالف".

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن "أبطال الجيش يخوضون الآن معارك عنيفة لدحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات القتال غربي مأرب مسنودين برجال المقاومة الشعبية”.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش دكّت مواقع متفرقة وتجمعات للحوثيين في جبهة صرواح وسط استمرار المعارك حتى اللحظة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان ‏‎التحالف العسكري بقيادة السعودية باليمن الأحد تدمير صاروخين باليستيين وطائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة جنوبي السعودية، في سادس هجوم خلال ساعات.

جاء ذلك في 3 بيانات منفصلة للتحالف العربي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية عقب ساعات من إعلان تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وأفاد بيان بأن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط (جنوبي المملكة)".

كما أعلن التحالف في بيان آخر أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران (جنوب)".

كما دمر التحالف في بيان ثالث "طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط (جنوب)".

ومنذ فبراير/شباط الماضي صعّد الحوثيون هجماتهم في مأرب من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتّعها بثروات النفط والغاز.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.