جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين، أعربت فيه عن بالغ الحزن والأسى جراء الحادث.

وقالت الوزارة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ تحطّم الطائرة اليوم الاثنين في مدينة دكا. نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بخالص تعازينا لشعب وحكومة بنغلاديش".

وأمس الاثنين، لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 171 آخرون إثر سقوط طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية البنغالية على سكن للطلاب في العاصمة دكا، قبل أن ترتفع الحصيلة صباح اليوم إلى 27 قتيلاً، من بينهم 25 طفلاً وطيار واحد.

ووفقاً لصحيفة دكا تريبيون (Dhaka Tribune)، تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز F-7 BGI تابعة للقوات الجوية البنغالية في منطقة أوتارا بالعاصمة.

وأفاد الجيش في بيان أمس بأن الطائرة أقلعت من قاعدة إيه كيه خاندكار الجوية في حي كورميتولا بدكا عند الساعة 01:06 بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، في إطار تدريب اعتيادي، وسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اندلعت فيها النيران فوراً عقب التحطم، وأن الحادث وقع "بسبب عطل فني".

وأعلنت الحكومة البنغالية بحسَب ما نقلته وكالة أنباء بنغلاديش سانجباد سانجستا الرسمية، الثلاثاء يومَ حداد وطنياً، تُنكس خلاله الأعلام في جميع أنحاء البلاد.