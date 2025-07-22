تركيا
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أنقرة تُعزّي بنغلاديش في ضحايا حادث تحطُّم طائرة تدريب عسكرية في دكا
قدّمت تركيا تعازيها إلى بنغلاديش في ضحايا حادثة سقوط طائرة تدريب عسكرية على سكن للطلاب في العاصمة دكا، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
أنقرة تُعزّي بنغلاديش في ضحايا حادث تحطُّم طائرة تدريب عسكرية في دكا
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
22 يوليو 2025

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين، أعربت فيه عن بالغ الحزن والأسى جراء الحادث.

وقالت الوزارة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ تحطّم الطائرة اليوم الاثنين في مدينة دكا. نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بخالص تعازينا لشعب وحكومة بنغلاديش".

وأمس الاثنين، لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 171 آخرون إثر سقوط طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية البنغالية على سكن للطلاب في العاصمة دكا، قبل أن ترتفع الحصيلة صباح اليوم إلى 27 قتيلاً، من بينهم 25 طفلاً وطيار واحد.

ووفقاً لصحيفة دكا تريبيون (Dhaka Tribune)، تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز F-7 BGI تابعة للقوات الجوية البنغالية في منطقة أوتارا بالعاصمة.

وأفاد الجيش في بيان أمس بأن الطائرة أقلعت من قاعدة إيه كيه خاندكار الجوية في حي كورميتولا بدكا عند الساعة 01:06 بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، في إطار تدريب اعتيادي، وسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اندلعت فيها النيران فوراً عقب التحطم، وأن الحادث وقع "بسبب عطل فني".

وأعلنت الحكومة البنغالية بحسَب ما نقلته وكالة أنباء بنغلاديش سانجباد سانجستا الرسمية، الثلاثاء يومَ حداد وطنياً، تُنكس خلاله الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

مصدر:TRT Arabi
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