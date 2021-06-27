سياسة
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مهرجان "أيواز دادا".. الذكرى 511 لاعتناق البوسنيين الإسلام
أحيت البوسنة مراسم النسخة 511 من مهرجان "أيواز دادا"، الذي يرمز إلى ذكرى اعتناق البوسنيين الإسلام، بحضور السفير التركي في سراييفو صادق بابور غيرغين.
مهرجان "أيواز دادا".. الذكرى 511 لاعتناق البوسنيين الإسلام
مهرجان "أيواز دادا" يرمز إلى ذكرى اعتناق البوسنيين الإسلام (أرشيفية)   / AA
27 يونيو 2021

أحيت البوسنة الأحد، مراسم النسخة 511 من مهرجان "أيواز دادا"، الذي يرمز إلى ذكرى اعتناق البوسنيين الإسلام، بحضور السفير التركي لدى سراييفو صادق بابور غيرغين، وشخصيات من البوسنة.

وفي كلمة خلال المراسم، أكّد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أحمد عادلوفيتش، أن مسلمي البوسنة والهرسك ملتزمون دينهم وأرضهم.

وقال عادلوفيتش، مفتي مدينة ترافنيك، إن البوسنيين يعبّرون عن هذا الالتزام عبر مهرجان "أيواز دادا" المستمر منذ 511 عاماً.

من جانبه قال السفير التركي إنه يشارك لأول مرة في المهرجان، وعدد كبير من رؤساء البلديات جاؤوا من تركيا لحضور فاعليات هذا العام.

وعلى هامش المهرجان، أقيمت مراسم لافتتاح "مسجد بورصة" الذي أشرفت بلدية ولاية بورصة شمال غربي تركيا على بنائه في بروساج.

وخلال الافتتاح أعرب رئيس بلدية بورصة الكبرى علي نور أقطاش، عن أمله في أن تتواصل روابط الأخوّة دائماً بين تركيا والبوسنة والهرسك.

وحسب الروايات التاريخية، فإن "أيواز دادا" المنحدرة أصوله من منطقة الأناضول التركية، وصل إلى بروساج البوسنية قبل 511 عاماً، في وقت كانت تشهد فيه المنطقة قحطاً في المياه.

وعقب دعائه وعبادته في المنطقة لـ40 يوماً، عثر "أيواز دادا" على نهر ينحدر من أحد الجبال، واستطاع بذلك تخليص السكان من القحط والجفاف، الأمر الذي اعتبروه معجزة، واعتنقوا على أثره دين الإسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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