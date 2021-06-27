أعلنت جامعة أكسفورد الأحد أنها بدأت حقن متطوعين بلقاح طُوّر بالتعاون مع أسترازينيكا ضد سلالة كورونا المتحورة "بيتا" التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا، في إطار تجارب سريرية لقياس فاعليته.

وذكرت في بيان أن نحو 2250 مشاركاً سيُستعان بهم في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة لهذه التجارب السريرية على البشر.

ويستخدم اللقاح المرشح تقنية "الفيروس الغدي" المستخدمة حالياً ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وقال البروفيسور أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات: "يُعَدّ اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات واللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة الجديدة أمراً مهماً لنكون مستعدين قدر الإمكان لمواجهة وباء كوفيد-19 بشكل جيد".

ومن المتوقع صدور البيانات المؤقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق هذا العام، وستُقدَّم في إطار عملية سريعة، للهيئة الناظمة لتقييمها، حسبما أفاد البيان.

وفي مايو/أيار الماضي، بدأت الحكومة البريطانية تجارب سريرية وُصفت بأنها الأولى في العالم، على الاستجابة المناعية بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكوفيد في إطار حملة جرعة داعمة في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعاً حادّاً في عدد الإصابات بالمتحورة "دلتا" التي ظهرت في الهند.