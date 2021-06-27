سياسة
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وفاة رجل في الأردن بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا بـ10 دقائق.. ما القصة؟
توُفّي رجل أدرني يبلغ من العمر 66 عاماً، يعاني من أمراض مزمنة، بعد 10 دقائق فقط من تلقّيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، حسبما أفادت وزارة الصحة الأردنية الأحد. من جانبه أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، استمرار البحث للوقوف على سبب الوفاة.
وفاة رجل في الأردن بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا بـ10 دقائق.. ما القصة؟
تقول وزارة الصحة الأردنية إن الرجل توُفّي بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا وفق معلومات أولية / Reuters
27 يونيو 2021

توُفّي رجل أدرني يبلغ من العمر 66 عاماً، يعاني من أمراض مزمنة، بعد 10 دقائق فقط من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، حسبما أفادت وزارة الصحة الأردنية الأحد.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية وفاة رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، ويعاني من أمراض مزمنة، داخل مركز تطعيم الجامعة الأردنية.

وقالت الوزارة في بيان على موقع فيسبوك، إن الرجل توُفّي بعد تلقّيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، وفق معلومات أولية.

وأوضح البيان أن "المتوفى حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بتاريخ 4 أبريل/نيسان، وأن موعد الجرعة الثانية كان اليوم (27 مايو/آيار)، وقد حدثت الوفاة بعد نحو 10 دقائق من تلقيها".

وشدّدت الوزارة على أن المتوفى "كان يعاني من أمراض مزمنة".

من جانبه أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، استمرار البحث للوقوف على سبب وفاة الرجل. مؤكداً أن المضاعفات التي تحدث بعد تلقي لقاح أسترازينيكا كالتجلطات لا تحدث مباشرة، بل بعد 5 أيام على الأقل من تلقيه.

وتسبب لقاح أكسفورد/أسترازينيكا بجلطات دماغية لعدد محدود من متلقيه حول العالم.

وكان المسؤول الرفيع في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري، نصح أوائل الشهر الجاري بوقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضادّ لكورونا لجميع الفئات العمرية، حال توافرت لقاحات بديلة.

من جانبها قرّرَت إيطاليا حصر إعطاء لقاح أسترازينيكا على الأشخاص الذين تزيد سنهم عن 60 عاماً، بسبب ارتفاع مخاطره الصحية على الشباب.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الأردن حملة تطعيم باستخدام لقاحي “سينوفارم” الصيني، و”فايزر-بيونتيك” الأمريكي، ليضيف إليها "أسترازينيكا"، بعد تلقيه مئات الآلاف من جرعاته.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا بالمملكة حتى مساء السبت، 749 ألفاً و319، منها 9 آلاف و 718 وفاة، و733 ألفاً و113 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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