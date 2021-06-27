سياسة
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قرارات جديدة لعودة الحياة الطبيعية في تركيا خلال أيام.. تَعرَّف أبرزها
أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً يتضمن القرارات المتعلقة بمرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، ورفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا. ووفق التعميم  ستستأنف أماكن العمل ودور السينما نشاطها، ويُرفع الحظر المفروض على المطاعم.
قرارات جديدة لعودة الحياة الطبيعية في تركيا خلال أيام.. تَعرَّف أبرزها
إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا / AA
27 يونيو 2021

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً يتضمن القرارات المتعلقة بمرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد اعتباراً من فجر الأول من يوليو/تموز القادم، ورفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن جميع أماكن العمل ودور السينما ستستأنف نشاطها.

وحسب التعميم، سيُرفَع الحظر المفروض على تناول الطعام داخل المطاعم.

كما ستُرفَع القيود والتدابير المفروضة على مرافق الإقامة شريطة التزام قواعد النظافة والكمامة والتباعد.

وأعلنت الوزارة إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا.

وأشارت إلى خفض أيام العزل الصحي المفروض على القادمين من أفغانستان وباكستان إلى 10 أيام.

والخميس المقبل، تنتهي اعتباراً من الساعة 05.00 بالتوقيت المحلي (02.00 تغ) جميع قيود حظر التجول والسفر بين المدن التركية.

ونص التعميم على مواصلة تعليق أنشطة الأماكن/المقاهي المخصصة للشيشة حتى إشعار آخر، نظراً إلى الخطورة التي تشكّلها في نشر الفيروس.

وسيُسمح اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل، بتقديم الطعام والشراب في مراسم عقد القران والأعراس، ويُسمح بالموسيقى حتى الساعة 24:00 (21:00 تغ).

وسيُسمح بالرقص والعروض خلال الأعراس شريطة التزام التباعد الجسدي.

وسيُلغى أيضاً نظام العمل في الدوائر الحكومية بين الساعتين 10:00 و16:00، إذ سيُعاد العمل بالنظام الطبيعي المتبَع قبل الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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