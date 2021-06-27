استدعت السلطات البولندية الأحد، القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية، بعد وصف مسؤولين إسرائيليين قانوناً بولندياً جديداً بأنه "غير أخلاقي".

وقال نائب وزير الخارجية باول جابلونسكي، إن بلاده "ترغب في وضع الأمور في نصابها" بشأن التشريع الذي أقره البرلمان البولندي الخميس.

وأكّد جابلونسكي أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية تال بن أري يعلون، "استُدعيَت، وسنشرح لها بطريقة واقعية وحاسمة فحوى القانون"، على حد وصفه.

وأضاف: "نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغلّه بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية".

من جانبها أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان لاحق، استدعاءها السفير البولندي لدى تل أبيب مارك ماغيروفسكي.

وقال مدير القسم السياسي في الخارجية الإسرائيلية ألون بار، إنه "لم يفُت الأوان بعد بالنسبة إلى بولندا، لوقف عملية ستؤدي إلى تنصُّلها من مسؤولياتها".

وأوضح بار أن معارضة إسرائيل "ليست بسبب جدل تاريخي حول المسؤولية عن الهولوكوست، بل حول الالتزام الأخلاقي لبولندا تجاه أولئك الذين كانوا مواطنيها وسرقت ممتلكاتهم في ظلّ النظام الشيوعي"، حسب بيان وزارة الخارجية.

بدورها، أكدت السفارة الإسرائيلية في وارسو أن "هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثّر بشكل خطير في العلاقات" بين البلدين.

وأضافت في منشور عبر تويتر، أن القانون "سيمنع عملياً طلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم، وكذلك الجالية اليهودية التي اعتبرت بولندا لقرون موطناً لها".

ويحدّد القانون الجديد موعداً أقصى للطعن على دعاوى التعويضات على خلفية الحرب العالمية الثانية، بأن يكون من 10 سنوات إلى 30 سنة (حسب الحالة) من لحظة صدور الحكم الابتدائي.

وأوضحت الخارجية البولندية أن تحديد مهلة زمنية "سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع".

وشددت على أن "اللوائح الجديدة لا تقيّد بأي شكل إمكانية رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغضّ النظر عن جنسية المدّعي أو أصوله".

وتابعت بأن "بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتلّ الألماني، وشمل أيضاً مواطنين من اليهود البولنديين".

وقُتل ستة ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية بولندا بين عامَي 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.