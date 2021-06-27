سياسة
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بعد فشل ذريع.. حزب ماكرون يعرب عن "خيبة أمله" حيال الانتخابات الإقليمية
أقرّ حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بأن الدورة الثانية من الانتخابات المحلية التي لم يفُز فيها بأي منطقة تشكّل "خيبة أمل للغالبية الرئاسية"، وفق رئيسه ستانيسلاس غيريني.
بعد فشل ذريع.. حزب ماكرون يعرب عن "خيبة أمله" حيال الانتخابات الإقليمية
حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  يعرب عن "خيبة أمله" حيال انتخابات الأقاليم / AFP
27 يونيو 2021

أقرّ حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بأن الدورة الثانية من الانتخابات المحلية التي لم يفُز فيها بأي منطقة تشكّل "خيبة أمل للغالبية الرئاسية"، وفق رئيسه ستانيسلاس غيريني.

كذلك أظهرت نتائج أولية للانتخابات خسارة حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان.

وكان حزب الرئيس الفرنسي الذي أنشئَ عام 2017 ولا يملك قواعد شعبية في الأقاليم، تَلقَّى نكسة كبيرة منذ الدورة الأولى من الاستحقاق التي أُجريَت الأحد الماضي، إذ لم يتمكّن من الفوز بأي من الأقاليم الـ13 في انتخابات شهدت نسبة مقاطعة كبيرة.

والأحد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة لاستقبال المواطنين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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