سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 يونيو/حزيران 2021
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خلاصات من TRT عربي: 28 يونيو/حزيران 2021
قرارات جديدة لعودة الحياة الطبيعية في تركيا خلال أيام.. تَعرَّفْ أبرزها / AP
28 يونيو 2021

أهم الأحداث:

قرارات جديدة لعودة الحياة الطبيعية في تركيا خلال أيام.. تَعرَّْف أبرزها، وقمة بغداد.. تحذيرات لإثيوبيا وإسرائيل واتفاق على التعاون الاقتصادي والأمني.

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قرارات جديدة لعودة الحياة الطبيعية في تركيا خلال أيام.. تَعرَّفْ أبرزها

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً يتضمن القرارات المتعلقة بمرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، ورفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا. [TRT عربي]

وأعلنت الوزارة إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا، وأشارت إلى خفض أيام العزل الصحي المفروض على القادمين من أفغانستان وباكستان إلى 10 أيام. [TRT عربي]

قمة بغداد.. تحذيرات لإثيوبيا وإسرائيل واتفاق على التعاون الاقتصادي والأمني

وجّه البيان الختامي لقمة بغداد بمشاركة زعماء العراق والأردن ومصر تحذيراً لإثيوبيا حول سد النهضة، ومطالبة لإسرائيل بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، وأعلن مجالات التنسيق بين الدول الثلاث. [TRT عربي]

تأتي تلك القمة في وقت تُصِرّ فيه إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلَين، فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي للحفاظ على سلامة أمنهما المائي وضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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