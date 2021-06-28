سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر.. السجن لنائب سابق بعد إساءته إلى أبرز محاربي الاستعمار الفرنسي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة جزائرية مساء الأحد إيداع النائب السابق عمران آيت حمودة الحبس المؤقت بتهمة الإساءة إلى شخصية الأمير عبد القادر بطل أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي، وتضمنت لائحة الاتهام "المساس برموز الدولة والثورة وإهانة رئيس جمهورية سابق".
الجزائر.. السجن لنائب سابق بعد إساءته إلى أبرز محاربي الاستعمار الفرنسي
أثارت تصريحات النائب السابق موجة سخط واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر
28 يونيو 2021

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جزائرية مساء الأحد بحبس نائب سابق بتهمة الإساءة إلى شخصية الأمير عبد القادر بطل أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي خلال برنامج تلفزيوني، ما تسبب في تعليق بثه لمدة أسبوع، حسب ما أعلنت منظمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في فيسبوك أن "قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر بوضع عمران آيت حمودة المعروف بنور الدين في الحبس المؤقت".

وأضافت اللجنة أن لائحة الاتهام ضمت "المساس برموز الدولة والثورة (حرب الاستقلال) وإهانة رئيس جمهورية سابق والمساس بالوحدة الوطنية".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تحرك العدالة جاء بعد شكوى تقدم بها محامون بعد برنامج بثه تلفزيون "الحياة" وصف خلاله النائب السابق الأمير عبد القادر بأنه "خائن"، في وقت تحظى فيه هذه الشخصية التاريخية بتقدير كبير.

كما اتّهم آيت حمودة، وهو نجل العقيد عميروش أحد قادة حرب الاستقلال عن فرنسا، خلال نفس البرنامج الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين والقيادي الوطني مصالي الحاج بالخيانة.

وجرى توقيف نور الدين آيت حمودة مساء السبت في بجاية شرق البلاد، كما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

وأثارت تصريحاته موجة سخط واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة إزاء شخص الأمير عبد القادر (1808-1883) الذي يوصف في التاريخ الجزائري بـ"مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة".

والاثنين علّقت السلطات الجزائرية لمدة أسبوع بث تلفزيون "الحياة"، كما جرى التحقيق مع مديره هابت حناشي، لكن من دون متابعته قضائياً.

وكان حناشي الذي حاور آيت حمودة في البرنامج الذي أثار الجدل نشر توضيحاً أكد فيه أن تصريحات النائب السابق لا تمثل وجهة نظر المؤسسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us