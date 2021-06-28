قالت هيئة اتحادية بالإمارات العربية المتحدة إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد تأتي في معظمها من سلالات أشد عدوى، مما أدى إلى زيادة عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس.

وتعدّ حملة التطعيم ضد كورونا بالإمارات التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة واحدة من أسرع الحملات في العالم.

لكنّ عدد الإصابات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى أكثر من ألفَي إصابة جديدة يومياً، على الرغم من أنّ هذا لا يزال أقلّ من الذروة التي شهدتها البلاد في فبراير/شباط.

وسجّلت الإمارات يوم السبت عشر وفيات، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ مارس/آذار، حسب رصد تجريه رويترز لكوفيد-19.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنّ الزيادة في حالات الوفاة ناجمة عن انتشار سلالات بيتا ودلتا وألفا.

وأضافت أنّ سلالة بيتا التي اكتُشفت لأول مرة في جنوب إفريقيا هي الأكثر انتشاراً في الإمارات وتمثّل 39.2% من الحالات.

وذكرت أيضاً على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن السلالة دلتا التي اكتُشفت لأول مرة في الهند تمثل 33.9% من الإصابات، في حين تُمثّل السلالة ألفا التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا 11.3%.