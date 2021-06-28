سياسة
2 دقيقة قراءة
بيتا ودلتا وألفا.. سلالات كورونا الأشد عدوى تمثل معظم الإصابات بالإمارات
قالت هيئة اتحادية بدول الإمارات إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تأتي في معظمها من سلالات أشد عدوى، مما أدى إلى زيادة عدد الوفيات. وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنّ زيادة الوفيات ناجمة عن انتشار سلالات بيتا ودلتا وألفا.
بيتا ودلتا وألفا.. سلالات كورونا الأشد عدوى تمثل معظم الإصابات بالإمارات
سلالات من كوفيد-19 أشد عدوى تمثل معظم الإصابات بدولة الإمارات / Others
28 يونيو 2021

قالت هيئة اتحادية بالإمارات العربية المتحدة إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد تأتي في معظمها من سلالات أشد عدوى، مما أدى إلى زيادة عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس.

وتعدّ حملة التطعيم ضد كورونا بالإمارات التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة واحدة من أسرع الحملات في العالم.

لكنّ عدد الإصابات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى أكثر من ألفَي إصابة جديدة يومياً، على الرغم من أنّ هذا لا يزال أقلّ من الذروة التي شهدتها البلاد في فبراير/شباط.

وسجّلت الإمارات يوم السبت عشر وفيات، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ مارس/آذار، حسب رصد تجريه رويترز لكوفيد-19.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنّ الزيادة في حالات الوفاة ناجمة عن انتشار سلالات بيتا ودلتا وألفا.

وأضافت أنّ سلالة بيتا التي اكتُشفت لأول مرة في جنوب إفريقيا هي الأكثر انتشاراً في الإمارات وتمثّل 39.2% من الحالات.

وذكرت أيضاً على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن السلالة دلتا التي اكتُشفت لأول مرة في الهند تمثل 33.9% من الإصابات، في حين تُمثّل السلالة ألفا التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا 11.3%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us