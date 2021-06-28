سياسة
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"داعش" الإرهابي يتبنى هجوماً صاروخياً على محطة طاقة كهربائية بالعراق
تبنى تنظيم داعش الإرهابي الاثنين الهجوم الصاروخي على محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي افتتحها رئيس الوزراء العراقي قبل أقل من أسبوع بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وتعرضت المحطة لأضرار جسيمة إثر استهدافها بصاروخ كاتيوشا.
"داعش" الإرهابي يتبنى هجوماً صاروخياً على محطة طاقة كهربائية بالعراق
الهجوم يأتي عقب أقل من أسبوع من افتتاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحطة الكهربائية شمالي العراق / AFP
28 يونيو 2021

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الاثنين الهجوم الصاروخي على محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية شمالي العراق.

ووفق موقع "ناشر نيوز" التابع للتنظيم "شن (داعش) هجوماً صاروخياً استهدف محطة للطاقة الكهربائية بمحافظة صلاح الدين (شمال)".

والأحد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في بيان تعرُّض محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمحافظة صلاح الدين لهجوم بصواريخ "كاتيوشا"، ما تسبب في أضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية.

والهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما يأتي عقب أقل من أسبوع على افتتاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحطة التي تنتج نحو 1260 ميجاوات من الكهرباء شمالي العراق.

وفي وقت سابق الاثنين أفادت وزارة الكهرباء في بيان آخر بـ"استهداف برجين لنقل الطاقة الكهربائية بمحافظة ديالي (شمال شرق) بعبوات ناسفة، ما أدى إلى انفصال الخط الناقل للطاقة من ديالي إلى شرق بغداد".

وينتج العراق يومياً ما بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يتجاوز الاحتياج 30 ألف ميجاوات ويجري الاستيراد لسد العجز، وفق مسؤولين في قطاع الكهرباء.

ومنذ سنوات يشهد العراق احتجاجات شعبية على الانقطاع المتكرر للكهرباء وبخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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