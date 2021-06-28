سياسة
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30 دولة تشارك بمناورات عسكرية في البحر الأسود.. ما موقف روسيا؟
تبدأ الولايات المتحدة وأوكرانيا الاثنين مناورات عسكرية تشارك فيها 30 دولة بالبحر الأسود وجنوب أوكرانيا باسم "نسيم البحر 2021"، وذلك على الرغم من دعوات روسيا لإلغائها، وتهديدها بالرد إذا تطلب ذلك.
30 دولة تشارك بمناورات عسكرية في البحر الأسود.. ما موقف روسيا؟
المدمرة الأمريكية روس عبرت إلى البحر الأسود من مضيق البوسفور السبت الماضي / Reuters
28 يونيو 2021

تبدأ أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات عسكرية تشارك فيها 30 دولة بالبحر الأسود وجنوب أوكرانيا الاثنين، على الرغم من دعوات روسيا لإلغائها.

وتأتي تدريبات "نسيم البحر 2021" في أعقاب تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم. ورفضت بريطانيا الرواية الروسية للأحداث.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وقالت إنها أرض روسية لكن القرم معترف بها دولياً جزءاً من أوكرانيا.

ودعت السفارة الروسية في واشنطن الأسبوع الماضي لإلغاء التدريبات وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد إذا تطلَّب الأمر لحماية أمنها الوطني.

وستستمر تدريبات نسيم البحر 2021 أسبوعين وتشارك فيها قوات قوامها نحو خمسة آلاف جندي من دول حلف شمال الأطلسي ودول أخرى حليفة ونحو 30 سفينة حربية و40 طائرة والمدمرة الأمريكية روس كما سيشارك فيها مشاة البحرية الأمريكية.

وتقول أوكرانيا إن الهدف الرئيسي من المناورات اكتساب خبرة في العمل المشترك أثناء عمليات حفظ السلام والعمليات الأمنية متعددة الأطراف.

وتدهورت العلاقات بين كييف وموسكو بعد ضم القرم وبسبب دعم روسيا لانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات هذا العام عندما حشدت روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا حيث لا يزال بعضها هناك مع معداته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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