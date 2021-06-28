سياسة
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في أول اتصال.. بينيت والسيسي يتفقان على لقاء "قريب"
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لقاء مرتقب "قريب" في أول اتصال هاتفي بينهما. وتطرق الاتصال إلى "الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين".
في أول اتصال.. بينيت والسيسي يتفقان على لقاء "قريب"
السيسي يؤكد أهمية دعم جهود بلاده في "إعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية" / Reuters
28 يونيو 2021

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على لقاء مرتقب "قريب" في أول اتصال هاتفي بينهما.

ووفق بياني مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئاسة المصرية "أجرى السيسي اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بمناسبة تولِّيه مهام منصبه".

وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "بينيت اتفق مع السيسي على لقاء قريب بينهما" من دون تحديد موعده.

وأضاف البيان ذاته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم الشكر لجهود مصر في "تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، والوساطة في الملف الفلسطيني، وإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

فيما أوضح بيان الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق إلى "الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين (..) وجهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين، وصولاً إلى تحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".

وأكد السيسي خلال الاتصال أهمية دعم جهود بلاده في "إعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية"، حسب البيان نفسه.

ويعد الاتصال هو الأول بين السيسي وبينيت منذ تسلم الأخير مهام منصبه رئيساً للحكومة الإسرائيلية منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وشنت إسرائيل عدواناً على غزة استمر 11 يوماً في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد 290 وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كل المدن داخل إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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