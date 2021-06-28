أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده إطلاق القمر الصناعي "TÜRKSAT 5B-توركسات 5 بي" إلى الفضاء في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين في حفل تشغيل القمر الصناعي "TÜRKSAT 5A-توركسات 5 إيه" بمنطقة غولباشي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "تتواصل اختبارات القمر الصناعي (توركسات 5 بي) الذي اكتملت مراحل تصميمه وإنتاجه بنجاح وهدفنا إرساله إلى الفضاء في الربع الأخير من العام الحالي".

وأضاف أردوغان أنه مع دخول "توركسات 5 بي" حيّز الاستخدام ستفوق سعة حمولته كل الأقمار السابقة وهو ما سيزيد قدرة تركيا على إيصال البيانات 15 ضعفاً.

وأردف قائلاً: "أنتجنا قمرنا الصناعي "TÜRKSAT 6A-توركسات 6 إيه" وهو الآن في مرحلة الاختبار، ونخطط لإطلاقه إلى الفضاء العام المقبل".

واستطرد: "مع إرسال (توركسات 6 إيه) إلى الفضاء ستكون تركيا من بين 10 دول في العالم يمكنها إنتاج أقمار صناعية للاتصالات".