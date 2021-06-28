قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الاثنين إن إنتاج النفط الروسي تراجع منذ بداية يونيو/حزيران عن متوسط مستوياته في مايو/أيار على الرغم من صعود الأسعار في السوق وتخفيف تحالف "أوبك بلس" التخفيضات الإنتاجية.

وأضاف المصدران أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ 10.42 مليون برميل يومياً في الفترة من 1-27 يونيو/حزيران مقارنة بـ10.45 مليون برميل يومياً في المتوسط في مايو/أيار.

وكان إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز قد تراجع أيضاً في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان.

وبلغت نسبة التزام روسيا باتفاق "أوبك بلس" لإنتاج النفط ما يقرب من 100% في مايو/أيار، وهو ما يعني أن البلاد على وشك تجاوز المستوى المستهدف لها في يونيو/حزيران.

وقال مصدران بصناعة النفط إن انخفاض مستويات الإنتاج ربما يرجع إلى مشاكل فنية يواجهها بعض منتجي النفط الروس في الإنتاج من حقول قديمة.

وبموجب اتفاق توصلت إليه "أوبك بلس" في مارس/آذار، فإن الحصة الإنتاجية لروسيا سُمح لها بأن ترتفع بمقدار 130 ألف برميل يومياً من أول أبريل/نيسان إلى 9.379 مليون برميل يومياً، مع استبعاد إنتاح مكثفات الغاز، وهي نفط خفيف.

وقفزت أسعار خام برنت القياسي في أوائل يونيو/حزيران فوق 70 دولاراً للبرميل، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن سعر النفط يعكس التوازن بين العرض والطلب وإن روسيا تعتبره "جيداً بدرجة كافية".

ومنذ ذلك الحين قفز برنت حوالي خمسة دولارات للبرميل إلى أعلى مستوى منذ 2018 .

وتجتمع "أوبك بلس" يوم الخميس من هذا الأسبوع لمناقشة الإمدادات لفترة لاحقة هذا العام. وتقول مصادر إن تحالف كبار منتجي النفط قد يناقش زيادة إضافية في الإنتاج بدءاً من أغسطس/آب.