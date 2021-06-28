قالت وزارة الداخلية التركية الاثنين، إن أنقرة أوقفت الرحلات الجوية والسفر المباشر من بنغلادش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا، بسبب السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أن القادمين من دول أخرى وكانوا في تلك الدول خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة يجب أن يقدّموا ما يثبت سلبية إصابتهم بالمرض في غضون 72 ساعة على الأكثر قبل الدخول، كما يجب أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوماً.

ويجب على القادمين من باكستان وأفغانستان أو من كانوا فيهما خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام في تركيا بعد وصولهم.

وأردفت الوزارة بأن القادمين من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورة يجب أن يقدّموا ما يثبت سلبية إصابتهم في غضون 72 ساعة قبل الوصول.