سياسة
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بسبب السلالات المتحوّرة.. تركيا تفرض قيوداً جديدة على القادمين من 6 دول
أعلنت وزارة الداخية التركية فرض أنقرة قيوداً جديدة على القادمين من 6 دول، بسبب السلالات المتحورة التي ظهرت من فيروس كورونا في تلك الدول.
بسبب السلالات المتحوّرة.. تركيا تفرض قيوداً جديدة على القادمين من 6 دول
تركيا تعلن فرض قيود جديدة على القادمين من 6 دول بسبب سلالات كورونا المتحورة / AA
28 يونيو 2021

قالت وزارة الداخلية التركية الاثنين، إن أنقرة أوقفت الرحلات الجوية والسفر المباشر من بنغلادش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا، بسبب السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أن القادمين من دول أخرى وكانوا في تلك الدول خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة يجب أن يقدّموا ما يثبت سلبية إصابتهم بالمرض في غضون 72 ساعة على الأكثر قبل الدخول، كما يجب أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوماً.

ويجب على القادمين من باكستان وأفغانستان أو من كانوا فيهما خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام في تركيا بعد وصولهم.

وأردفت الوزارة بأن القادمين من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورة يجب أن يقدّموا ما يثبت سلبية إصابتهم في غضون 72 ساعة قبل الوصول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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