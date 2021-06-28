سياسة
2 دقيقة قراءة
قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بدير الزور في سوريا
أعلنت مصادر محلية استهداف حقل العمر النفطي حيث توجد قاعدة أمريكية، في دير الزور شرقي سوريا، بأربعة صواريخ، دون سقوط خسائر بشرية.
قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بدير الزور في سوريا
تمركز القوات الأمريكية بإحدى القواعد التابعة لها في سوريا (أرشيفية) / AP
28 يونيو 2021

استهدفت أربعة صواريخ، الاثنين، حقل العمر الذي توجد به قاعدة أمريكية، بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حسب مصادر محلية.

وأكدت المصادر إطلاق الصواريخ من بلدة قورية، الخاضعة لسيطرة النظام السوري، باتجاه القاعدة الأمريكية.

وقالت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، إن القذائف أطلقت من مدينة الميادين على الضفة الغربية من نهر الفرات التي تتمركز فيها قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

ولفتت المصادر إلى أن القذائف سقطت في محيط المدينة السكنية في حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا الذي يتمركز فيه عدد كبير من القوات الأمريكية، دون أن تسبب خسائر بشرية أو مادية.

وشنت طائرات أمريكية غازات على مناطق إطلاق الصواريخ، وسط حالة استنفار تشهدها تلك المناطق إثر تعرضها أمس لضربة جوية أمريكية.

يُذكر أن قصف القاعدة الأمريكية يأتي عقب إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أوامر بشن ضربات جوية لاستهداف جماعات مسلحة مدعومة من إيران، على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us