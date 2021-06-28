استهدفت أربعة صواريخ، الاثنين، حقل العمر الذي توجد به قاعدة أمريكية، بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حسب مصادر محلية.

وأكدت المصادر إطلاق الصواريخ من بلدة قورية، الخاضعة لسيطرة النظام السوري، باتجاه القاعدة الأمريكية.

وقالت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، إن القذائف أطلقت من مدينة الميادين على الضفة الغربية من نهر الفرات التي تتمركز فيها قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

ولفتت المصادر إلى أن القذائف سقطت في محيط المدينة السكنية في حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا الذي يتمركز فيه عدد كبير من القوات الأمريكية، دون أن تسبب خسائر بشرية أو مادية.

وشنت طائرات أمريكية غازات على مناطق إطلاق الصواريخ، وسط حالة استنفار تشهدها تلك المناطق إثر تعرضها أمس لضربة جوية أمريكية.

يُذكر أن قصف القاعدة الأمريكية يأتي عقب إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أوامر بشن ضربات جوية لاستهداف جماعات مسلحة مدعومة من إيران، على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.