رفضت المحكمة الأمريكية العليا الاثنين طعناً قدمته شركة الخدمات الدفاعية "CACI International" على دعوى قضائية أقامها ثلاثة معتقلين عراقيين سابقين، متهمين موظفي الشركة بالإشراف على تعذيبهم في سجن أبو غريب قرب بغداد، مما يقرب إحالة الدعوى إلى المحاكمة.

ورفض القضاة نظر الطعن الذي قدمته الشركة على حكم محكمة أدنى درجة عام 2019 لصالح العراقيين الثلاثة الذين أقاموا دعواهم ضد الشركة التي تتخذ من ولاية فريجينيا مقراً لها، عام 2008، وفق قانون أمريكي صادر عام 1789 يتيح التقاضي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا قد رفضت عام 2019 السماح للشركة بالطعن مباشرة على قرار سابق أصدره قاض اتحادي بعدم قانونية تحصينها من الملاحقة القضائية لعملها لصالح الحكومة الأمريكية.

وقالت الشركة إنه يجب حمايتها بموجب بند قانوني مختلف أكثر قوة يعرف باسم الحصانة السيادية المشتقة والذي يمكن اللجوء إليه لحماية المتعاقدين الحكوميين من المسؤولية في ظل ظروف معينة.

وتحولت معاملة القوات الأمريكية القاسية للمعتقلين في سجن أبو غريب خلال حرب العراق إلى فضيحة في عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعدما انتشرت صور التعذيب عام 2004. وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لتعذيب بدني وجنسي شمل الصدمات الكهربائية والإيهام بالإعدام.

والمدعون الثلاثة سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي، هم ثلاثة مدنيين اعتقلوا في سجن أبو غريب ثم أُفرج عنهم في النهاية، دون توجيه اتهامات لهم. وتقول الشركة إن القضية لا أساس لها.