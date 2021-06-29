سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 29 يونيو/حزيران 2021
أربعة صواريخ استهدفت الاثنين حقل العمر الذي توجد به قاعدة أمريكية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا / AP
29 يونيو 2021

أهم الأحداث:

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بدير الزور في سوريا، ووزير الخارجية التركي يقول إنه لا يمكن الاستعانة بتنظيم إرهابي ضد آخر.

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قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بدير الزور في سوريا

استهدفت أربعة صواريخ الاثنين حقل العمر الذي توجد به قاعدة أمريكية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حسب مصادر محلية. [TRT عربي]

وأكدت المصادر إطلاق الصواريخ من بلدة قورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري باتجاه القاعدة الأمريكية. [TRT عربي]

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن القذائف أطلقت من مدينة الميادين على الضفة الغربية من نهر الفرات التي تتمركز فيها قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران. [TRT عربي]

جاوش أوغلو: حاربنا داعش وجهاً لوجه ولا يمكن الاستعانة بتنظيم إرهابي ضد آخر

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين أن من الخطأ الاستعانة بتنظيم إرهابي من أجل القضاء على تنظيم إرهابي آخر. [TRT عربي]

وشدد جاوش أوغلو على أن تركيا هي الدولة الوحيدة من بين دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي حاربت في الجبهات الأمامية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريحات عقب مشاركة وزير الخارجية التركي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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