سياسة
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بايدن يطمئن إسرائيل: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً خلال فترة ولايتي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أنا وفريقي نعمل من كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي تولت السلطة في وقت سابق من هذا الشهر"، مشيراً إلى أنه "يتطلع" إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت في البيت الأبيض "قريباً جداً".
بايدن يطمئن إسرائيل: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً خلال فترة ولايتي
جو بايدن خلال لقائه رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض / AFP
29 يونيو 2021

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي خلال فترة ولايته.

وخلال استضافته للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض قال بايدن للصحفيين: "لن تحصل إيران على سلاح نووي خلال فترة ولايتي".

وأضاف أن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل "لا يزال قوياً" والتزامنا إياه "ثابت".

وقال بايدن: "أنا وفريقي نعمل من كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي تولت السلطة في وقت سابق من هذا الشهر"، مشيراً إلى أنه "يتطلع" إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت في البيت الأبيض "قريباً جداً".

كما أيد الرئيس الأمريكي بشكل كامل اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول بوساطة سلفه دونالد ترمب.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط التي تحرز بعض التقدم فيها، وإفريقيا أيضاً. وبالإضافة إلى التقدم المهم نتطلع حقاً إلى بناء تكتل أوسع للسلام والاستقرار".

ومن المتوقع أن يتطرق بايدن وريفلين إلى مجموعة واسعة من الموضوعات خلال اجتماعهما الثنائي بما في ذلك إيران.

ويأتي الاجتماع في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوماً على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي الذي امتنع خلاله بايدن عن انتقاد إسرائيل علناً على الرغم من الضغوط المتزايدة من بعض الديمقراطيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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