سياسة
2 دقيقة قراءة
في أول زيارة رسمية.. وزير خارجية إسرائيل يتوجه إلى الإمارات
توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد صباح الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البلد الخليجي، وأوضح بيان للخارجية الإسرائيلية أن "الوفد الإسرائيلي سيحط ظهراً في أبو ظبي".
في أول زيارة رسمية.. وزير خارجية إسرائيل يتوجه إلى الإمارات
لابيد نشر تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: "أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات" / Reuters
29 يونيو 2021

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد صباح الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى هذا البلد الخليجي، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "ينطلق وزير الخارجية يائير لبيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة من نوعها".

ونشر لبيد بعد دقائق من ذلك في تغريدة على تويتر صورة له في طائرة مع تعليق قال: "أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وتبادلا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.

وكانت من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس/آذار الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن "خلافاً" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.

وكان سبقاً لنتنياهو الذي حل مكانه في رئاسة الحكومة نافتالي بينيت، أرجأ في فبراير/شباط زيارة للإمارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع الدولة العبرية في الفترة الأخيرة أيضاً، بسبب قيود السفر المتخذة في إطار مكافحة كورونا.

وأوضح بيان الخارجية الإسرائيلية أن "الوفد الإسرائيلي سيحط ظهراً في أبو ظبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us