توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد صباح الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى هذا البلد الخليجي، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "ينطلق وزير الخارجية يائير لبيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة من نوعها".

ونشر لبيد بعد دقائق من ذلك في تغريدة على تويتر صورة له في طائرة مع تعليق قال: "أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وتبادلا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.

وكانت من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس/آذار الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن "خلافاً" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.

وكان سبقاً لنتنياهو الذي حل مكانه في رئاسة الحكومة نافتالي بينيت، أرجأ في فبراير/شباط زيارة للإمارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع الدولة العبرية في الفترة الأخيرة أيضاً، بسبب قيود السفر المتخذة في إطار مكافحة كورونا.

وأوضح بيان الخارجية الإسرائيلية أن "الوفد الإسرائيلي سيحط ظهراً في أبو ظبي".