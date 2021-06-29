سياسة
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باكستان تنفي صحة أنباء زيارة مساعد سابق لرئيس وزرائها إلى إسرائيل
نفت باكستان الاثنين صحة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن زيارة أجراها المساعد الخاص السابق لرئيس الوزراء الباكستاني إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إنه لا يوجد تغيير في موقف بلاده تجاه إسرائيل.
باكستان تنفي صحة أنباء زيارة مساعد سابق لرئيس وزرائها إلى إسرائيل
متحدث باسم الخارجية الباكستانية وصف التقارير التي تحدثت عن الزيارة بالمضللة وأكد عدم صحتها
29 يونيو 2021

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري الاثنين، التقارير الإعلامية التي تزعم زيارة المساعد الخاص السابق لرئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار بخار إلى إسرائيل، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة ومضللة".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية رداً على استفسارات وسائل الإعلام حول هذا الموضوع: "لم تُجْرَ مثل هذه الزيارة إلى إسرائيل".

وقال شودري: "في هذا الصدد صدر اليوم أيضاً رفض قاطع من قبل المساعد السابق لرئيس الوزراء نفسه"، مضيفاً: "وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوزارة دحضت تقارير كاذبة مماثلة في وقت سابق بديسمبر/كانون الأول 2020".

وتابع: "كما جرى التأكيد سابقاً لا تغيير في الموقف المبدئي لباكستان، ودعت باكستان باستمرار إلى حل الدولتين، على أن تكون حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن مستشاراً خاصاً سابقاً لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أجرى زيارة قصيرة لإسرائيل في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت إن المستشار الذي يعيش في المملكة المتحدة وصل إلى مطار بن غوريون قادماً من إسلام أباد في رحلة طيران متجهة إلى لندن بجواز سفره البريطاني، حيث التقى كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتأتي تلك الأنباء وسط تركيز الصحافة الإسرائيلية على مشاركة باكستان في المناورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وأوكرانيا بالبحر الأسود باسم "نسيم البحر 2021" وتشارك فيها إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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