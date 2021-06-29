سياسة
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صفقة مليونية جديدة.. المُسيَّرات التركية تواصل انتشارها حول العالم
كشفت ألبانيا عن عزمها شراء مُسيَّرات تركية بقيمة تصل إلى 8.2 مليون يورو من شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية.
صفقة مليونية جديدة.. المُسيَّرات التركية تواصل انتشارها حول العالم
المُسيَّرات التركية تواصل انتشارها حول العالم / AA
29 يونيو 2021

أعلنت ألبانيا عزمها شراء مُسيَّرات تركية بقيمة 8.2 مليون يورو من شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية.

وقال موقع "Exit" الألباني إن الميزانية الحكومية المعدلة في 22 يونيو/حزيران الحالي خصصت مبلغاً من المال لوزارة الدفاع لهذا الغرض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر نشر وزير الداخلية الألباني بليدار تشوتشي لقطات من لقائه ممثلي الشركة وزيارة مصنعها في تركيا.

وأصبحت ألبانيا العام الماضي أول مشترٍ لنظام مضاد للطائرات من دون طيار طورته شركة الدفاع التركية "National War Technologies Defense Systems".

وشركة بايكار تركية تعمل في مجال الدفاع والطيران بتركيا منذ 1984 وتعد أحد القلة مُصنعي الطائرات غير المأهولة في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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