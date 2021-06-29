سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تبدأ عملية هدم لمنازل الفلسطينيين ببلدة سلوان بالقدس
بدأت إسرائيل عملية هدم للبيوت الفلسطينية صباح الثلاثاء في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وذلك بعد انتهاء مهلة إنذارات قدمتها لـ13 منزلاً فلسطينياً، وحي البستان مهدد بهدم منازله كاملة التي يبلغ عددها نحو 100 لصالح إقامة حدائق للمستوطنين.
إسرائيل تبدأ عملية هدم لمنازل الفلسطينيين ببلدة سلوان بالقدس
صورة
29 يونيو 2021

بدأت قوات الإحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء عملية هدم لمنازل فلسطينية في حي البستان ببلدة سلوان بالضفة الغربية.

واقتحمت عشرات المركبات التابعة لبلدية الاحتلال وشرطته بلدة سلوان، وحاصرت حي البستان المهدد بهدم جميع منازله لصالح إقامة حدائق توراتية للمستوطنين.

وشرعت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بهدم أحد المحال التجارية الذي يعود إلى عائلة الرجبي في الحي، بعدما تلقى صاحبه تهديداً بنية هدمه قريباً.

واعتدت قوات الاحتلال على المقدسيين من أهالي الحي الذين تجمهروا في المكان بالضرب والقنابل الصوتية بعدما حاولوا منع عملية الهدم ومنعتهم الاقتراب من المحل التجاري.

وعلت أصوات التكبير والاستغاثة من مساجد الحي تزامناً مع عملية الهدم.

يشار إلى أن أهالي حي البستان في ترقُّب لما سيحصل بعدما انتهت مهلة هدم 13 منزلاً بأيدي أصحابها، فلم يهدم أي منهم منزله ذاتياً، رفضاً لسياسة الاحتلال في تهجيرهم قسراً وهدم بيوتهم لصالح المستوطنين.

كذلك فإن الحي مهدد بهدم منازله كاملة يبلغ عددها نحو 100 يقطنها نحو 1550 نسمة، ويشكل الأطفال النسبة الأعلى منهم.

وبالإضافة إلى حي البستان يوجد حي وادي الربابة (ألف نسمة) وحي وادي ياصول (ألف نسمة)، وهي أحياء مهدَّدة بالإزالة لمصلحة إقامة الحدائق الإسرائيلية.

وبلدة سلوان المهدّدة أحياؤها بالإخلاء تقع إلى الجنوب والجنوب الشرقي من المسجد الأقصى وتُعد من أكبر البلدات الفلسطينية مساحة وأقدمها وأكثرها قرباً إلى المسجد، إذ لا يفصل بينه وبين مدخلها الشمالي (حيّ وادي حلوة) إلا سور القدس الجنوبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us