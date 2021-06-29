سياسة
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مات مختنقاً أمام مستشفى.. وفاة مأساوية لشرطي مصاب بكورونا تثير غضباً بتونس
"مات الكولونيل وهو ينشد جرعة أوكسيجين لرئتيه، والوطن الذي لم يبخل عليه بأي قطرة عرق لحمايته من كل المخاطر رفض أن يعترف بجميل المرحوم عليه وأصر على ألا يوفر له قارورة أوكسيجين، ومات مختنقاً أمام مستشفى ابن الجزار في القيروان".
مات مختنقاً أمام مستشفى.. وفاة مأساوية لشرطي مصاب بكورونا تثير غضباً بتونس
المقدم جمعة عبود المصاب بكورونا "مات بعدما قدّم كل ما يمكن أن يقدمه حر لهذا الوطن" / AA
29 يونيو 2021

أثارت وفاة ضابط شرطة مصاب بكورونا أمام مستشفى بمدينة القيروان وسط تونس وهو ينشد جرعة أوكسيجين، موجة غضب من جهات نقابية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، فيما أعلنت الحكومة فتح تحقيق بالأمر.

وقالت النقابة العامة لوحدات التدخل (شرطة) عبر صفحتها على فيسبوك إن المقدم جمعة عبود المصاب بكورونا "مات بعدما قدّم كل ما يمكن أن يقدمه حر لهذا الوطن".

وأضافت: "مات الكولونيل وهو ينشد جرعة أوكسيجين لرئتيه، والوطن الذي لم يبخل عليه بأي قطرة عرق لحمايته من كل المخاطر رفض أن يعترف بجميل المرحوم عليه وأصر على ألا يوفر له قارورة أوكسيجين، ومات مختنقاً أمام مستشفى ابن الجزار في القيروان".

وتساءلت مستنكرة: "ما معنى أن تموت وأنت لست راضياً عن هذا الوطن؟! ما معنى أن تموت غريباً في وطن وهبناه الدم؟!".

واعتبرت النقابة الأساسية بمدرسة الشرطة في سيدي سعد بالقيروان عبر تويتر أن وفاة عبود "جريمة ضد الإنسانية".

وكتب المدوّن أحد خربوش: "لا داعي للتوغل في التفاصيل وظروف الوفاة.. ولكني أبحث عن بعض الحقوقيين ونواب الشعب الذين صدعوا رؤوسنا بالشعارات والوطنية.. أين أنتم الآن من وفاة إطار أمني على قارعة الطريق أمام مستشفى عمومي(؟)".

من جهته كلف رئيس الحكومة هشام المشيشي وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان فتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة عبود.

وأفادت وزارة الصحة الاثنين بأن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 408 آلاف و931، منها 14 ألفاً و737 وفاة، و350 ألفاً و262 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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