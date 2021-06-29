بدأت سفينة "أرطغرل غازي"، السفينة التركية الأولى من نوعها لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي المسال، أداء مهامها بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وبدأ الثلاثاء نقل الغاز الطبيعي المسال من سفينة "بيرغي أرزيو" التي تحمل علم البهاما، إلى سفينة أرطغرل غازي، بعدما رست بجانبها في ميناء "بوتاش-دورتويول" في هطاي.

ومن المخطط الانتهاء من عملية نقل الغاز إلى السفينة التركية يوم الجمعة 2 يوليو/تموز القادم، حيث تبلغ الكمية 132 ألف متر مكعب من الغاز المسال ستُحوَّل إلى 85 مليون متر مكعب من الغاز.

ويبلغ طول السفينة 295 متراً وعرضها 46 متراً وارتفاعها 63 متراً، وقد صُنعت العام الماضي في كوريا الجنوبية.

وتتمتع سفينة "أرطغرل غازي" بالقدرة على تغويز 28 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ما يجعلها تأتي في مقدمة السفن من هذا النوع حول العالم.

ويمكن للسفينة تخزين 170 ألف متر مكعب من الغاز المسال و110 مليون متر مكعب في حالة الغاز.

وجرى تدشين سفينة أرطغرل غازي الجمعة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.