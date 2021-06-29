سياسة
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سيفتتح سفارة وقنصلية.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الخارجية يائير لابيد سيلتقي مع نظيره عبد الله بن زايد للتوقيع على اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاق الذي سيُوقَّع اليوم سيكون الثاني عشر بين إسرائيل والإمارات.
سيفتتح سفارة وقنصلية.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال استقباله في الإمارات / AA
29 يونيو 2021

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء إلى الإمارات في مستهل زيارة تستغرق يومين.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صوراً للاستقبال الرسمي الذي جرى لـ"لابيد" في مطار أبو ظبي.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "وصل وزير الخارجية إلى الإمارات في زيارة تعكس لحظة تاريخية بعلاقات إسرائيل والعالم العربي".

وأضافت: "لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع العام الماضي.

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "خلال الزيارة سيفتتح (لابيد) السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي ومكتب القنصلية العامة في دبي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن لابيد سيلتقي مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان للتوقيع على اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي".

وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات إبراهام التي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات إن الاتفاق الذي سيُوقع اليوم سيكون الثاني عشر بين إسرائيل والإمارات منذ ذلك الحين.

ومن المقرر كذلك أن يزور لابيد موقع معرض إكسبو 2020 دبي، وهو معرض دولي سيُفتتح في أكتوبر/تشرين الأول وستشارك فيه إسرائيل.

وعبرت طائرة لابيد من الأجواء السعودية. ولم تطبع الرياض العلاقات مع إسرائيل لكنها فتحت مجالها الجوي العام الماضي أمام رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل.

ومن دون الكثير من الضجة افتتحت الإمارات رسمياً هذا الشهر سفارتها في تل أبيب التي تقع مؤقتاً في مقر بورصة تل أبيب.

وسفارة إسرائيل في أبو ظبي مقامة كذلك في مقر مؤقت.

وقال هايات: "نخطط أن تكون (السفارة) كبيرة ومهمة". وأضاف: "في الوقت الراهن نتحدث عن ثلاثة دبلوماسيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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