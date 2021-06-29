احتفت حسابات رسمية إسرائيلية بدخول طائرة وزير الخارجية يائير لابيد الأجواء السعودية في طريقها إلى الإمارات.

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء إلى الإمارات في مستهل زيارة تستغرق يومين.

وعبرت طائرة لابيد من الأجواء السعودية، حيث فتحت الرياض مجالها الجوي العام الماضي أمام رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل، على الرغم من أنها لم تطبع العلاقات مع تل أبيب حتى الآن.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر: "لحظة تاريخية. طائرة شركة إل عال الإسرائيلية وعليها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تعبر الأجواء السعودية في طريقها من إسرائيل إلى دولة الإمارات في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن تطبيع العلاقات المحتمل مع إسرائيل سيعود بـ"فائدة هائلة" على المنطقة، لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع المملكة يعتمد على التقدم في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

أكد الوزير أنه يعتقد "أن تطبيع وضعية إسرائيل في المنطقة سيحقق فائدة هائلة للمنطقة ككل". وتابع أن التطبيع المحتمل "سيكون مفيداً للغاية اقتصادياً، ولكن أيضاً اجتماعياً ومن منظور أمني".

وتؤكد السعودية باستمرار سياستها التي تتبناها منذ سنوات، والتي تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتسوية نزاعها مع الفلسطينيين.

لكن تقارير أفادت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو عقد محادثات سرية في السعودية، ما أثار تخمينات حول التجهيز لتطبيع محتمل للعلاقات مع المملكة. لكن نفت الرياض حينها حدوث الاجتماع.