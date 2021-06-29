كشفت صحيفة كندية الثلاثاء عن تعرض مسلم باكستاني لهجوم بسكين قبل أيام من مجموعة تقول إنها "تكره المسلمين"، في مدينة ساسكاتون.

وذكرت صحيفة "The Starphoenix" أن الباكستاني محمد كاشف تعرض لهجوم بسكين يوم 25 يونيو/حزيران الجاري في منطقة قرب منزله.

وأضافت أن كاشف الذي كان يرتدي الزي الباكستاني التقليدي أصيب بجروح في ظهره وذراعه كما قص المعتدون لحيته.

ونقلت الصحيفة عن كاشف قوله إن المجموعة المعتدية وجهت إليه عبارات تفيد بكراهيتها للمسلمين، إلى جانب طرح أسئلة عليه من قبيل "لماذا أنت هنا؟ عد إلى بلادك".

بدوره وصف رئيس بلدية ساسكاتون تشارل كلارك الحادثة بأنها "مثيرة للدهشة ومحزنة"، مضيفاً أنهم فتحوا تحقيقاً فيها.

ومنذ 15 عاماً يعيش كاشف في ساسكاتون برفقة أسرته المكونة من زوجته وأولاده الـ3.