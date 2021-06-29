سياسة
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كندا.. باكستاني يتعرض لاعتداء بسكين من مجموعة "تكره المسلمين"
ذكرت صحيفة "The Starphoenix" أن الباكستاني محمد كاشف تعرض لهجوم بسكين يوم 25 يونيو/حزيران الجاري في منطقة قرب منزله. وأضافت أن كاشف الذي كان يرتدي الزي الباكستاني التقليدي أصيب بجروح في ظهره وذراعه كما قص المعتدون لحيته.
كندا.. باكستاني يتعرض لاعتداء بسكين من مجموعة "تكره المسلمين"
اعتداء على مسلم في كندا / x
29 يونيو 2021

كشفت صحيفة كندية الثلاثاء عن تعرض مسلم باكستاني لهجوم بسكين قبل أيام من مجموعة تقول إنها "تكره المسلمين"، في مدينة ساسكاتون.

وذكرت صحيفة "The Starphoenix" أن الباكستاني محمد كاشف تعرض لهجوم بسكين يوم 25 يونيو/حزيران الجاري في منطقة قرب منزله.

وأضافت أن كاشف الذي كان يرتدي الزي الباكستاني التقليدي أصيب بجروح في ظهره وذراعه كما قص المعتدون لحيته.

ونقلت الصحيفة عن كاشف قوله إن المجموعة المعتدية وجهت إليه عبارات تفيد بكراهيتها للمسلمين، إلى جانب طرح أسئلة عليه من قبيل "لماذا أنت هنا؟ عد إلى بلادك".

بدوره وصف رئيس بلدية ساسكاتون تشارل كلارك الحادثة بأنها "مثيرة للدهشة ومحزنة"، مضيفاً أنهم فتحوا تحقيقاً فيها.

ومنذ 15 عاماً يعيش كاشف في ساسكاتون برفقة أسرته المكونة من زوجته وأولاده الـ3.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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