سياسة
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أكد استعداده للسلام.. زيلينسكي: أحترم ترمب وما حدث في البيت الأبيض كان موقفاً صعباً
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يحترم الرئيس والشعب الأمريكيين، في أول تعليق له على المشادة الكلامية التي وقعت مساء الجمعة مع نظيره الأمريكي، دونالد ترمب بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، بحضور عدد من الصحفيين.
أكد استعداده للسلام.. زيلينسكي: أحترم ترمب وما حدث في البيت الأبيض كان موقفاً صعباً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلته مع قناة فوكس نيوز / AP
1 مارس 2025

وقال الرئيس زيلينسكي في مقابلة له على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن الخلاف مع ترمب "ليس جيداً" ووصفه بـ"الموقف الصعب"، وأضاف أنه يعتقد أن علاقته بترمب يمكن إنقاذها "لأن العلاقة بيننا أكثر من مجرد رئيسين.. إنها علاقات تاريخية، علاقات قوية بين شعبينا".

وأوضح الرئيس الأوكراني خلال مقابلته الأولى له بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض في وقت سابق من الجمعة، أن الأوكرانيين والأمريكيين "يجب أن يكونوا على نفس الجانب" ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "آمل أن يكون الرئيس إلى جانبنا"، مضيفاً أنه "من المهم جداً إيقاف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مؤكدا أن بوتين انتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار مع أوكرانيا عدة مرات.

وعندما سُئل عما إذا كان مديناً لترمب باعتذار بعد ما حدث اليوم في المكتب البيضاوي، لم يجب زيلينسكي على السؤال بشكل مباشر، لكنه قال: "أنا أحترم الرئيس وأحترم الشعب الأمريكي"، مضيفا: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون منفتحين وصادقين للغاية، ولست متأكدا من أننا فعلنا شيئا سيئا".

وأشار زيلينسكي إلى أن "أوكرانيا لا تملك أسلحة كافية لدفع روسيا للخروج” وأنه لا يريد أن يفقد شركائه “العظماء” في الولايات المتحدة، مضيفا أنه "سيكون من الصعب على أوكرانيا صد روسيا بدون دعم الولايات المتحدة".

وأكد زيلينسكي أن بلاده مستعدة للسلام، لكنه أضاف أنه "يجب أن نكون في موقف قوي".

وسُئل زيلينسكي أيضاَ عما إذا كان سيتنحى عن منصبه، فأشار إلى أن هذه ليست فكرة جيدة، وقال: "لا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا من قبل الشعب الأوكراني".

واختتم زيلينسكي المقابلة قائلاً: "نحن ممتنون، ونأسف لهذا"، مضيفاً أن أوكرانيا تريد فقط إقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة.

مصدر:TRT Arabi
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