الحرب على غزة
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"ارتدوا أكفاناً بدل ملابس العيد".. عشرات الشهداء في غزة بينهم أطفال في أول أيام الفطر
استُشهد 10 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، في غارات جوية على مختلف مناطق قطاع غزة مساء السبت، وفجر اليوم الأحد. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية جنوب القطاع.
"ارتدوا أكفاناً بدل ملابس العيد".. عشرات الشهداء في غزة بينهم أطفال في أول أيام الفطر
جيش الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين بغزة في يوم العيد / Reuters
30 مارس 2025

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلتين وإصابة 4 أشخاص جراء قصف جوي استهدف فجر الأحد منزلاً لعائلة القهوجي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوردت مصادر محلية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

وأضافت أن قصفاً مدفعياً وإطلاق نار مكثفاً من دبابات إسرائيلية استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستُشهد 3 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون مساء السبت، في قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إفطار آخر أيام رمضان.

وأفاد مصدر طبي بوصول جثامين 3 فلسطينيين شهداء و3 جرحى إلى مستشفى "شهداء الأقصى" جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة في محيط مسجد النور غرب دير البلح.

كما استُشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة الجرن بجباليا شمالي قطاع غزة.

وأمس السبت، استُشهد 17 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف عدة مناطق من قطاع غزة عشية عيد الفطر وسط تكثيف جيش الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية منذ 18 مارس/آذار الجاري.

ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار، قتلت إسرائيل أكثر من 921 فلسطينياً وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

مصدر:TRT Arabi
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