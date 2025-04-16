وقالت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، في بيان، إنّ لي تشنغ قانغ (58 عاماً) الذي شارك في مفاوضات التجارة الخاصة باتفاق 2020 بين الصين والولايات المتحدة، سيتولى المنصب خلفاً لوانغ شوين (59 عاماً).

وشغل لي عدة مناصب رئيسية في وزارة التجارة، مثل الإدارات المشرفة على المعاهدات والقانون والتجارة العادلة، ولديه خلفية أكاديمية في جامعة بكين المرموقة وجامعة هامبورغ الألمانية.

ويحل محل وانغ، المسؤول التجاري المخضرم وكبير المفاوضين التجاريين منذ 2022.

وفي الفترة التي سبقت تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية، استقبل وانغ مسؤولين تنفيذيين لشركات أجنبية في بكين، وطمأنهم على الآفاق الاقتصادية للصين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 27.1% بالعملة المحلية في 2024 على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

"الكرة في ملعب الصين"

وأمس الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي بواشنطن: "يتعين على الصين أن تعقد صفقة معنا، ولسنا مضطرين إلى عقد صفقة معهم".

وأشارت ليفيت إلى أن الصين "لا تختلف عن الدول الأخرى إلا في كونها أكبر حجماً".

وأردفت: "الصين تريد ما لدينا، أي المستهلك الأمريكي. بمعنى آخر، إنها بحاجة إلى أموالنا. وقد صرّح الرئيس ترمب بأنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين، لكن على الصين عقد اتفاق مع الولايات المتحدة".

ولفتت إلى أن المفاوضات بشأن الاتفاقيات الجمركية والتجارية جارية مع عديد من الدول التي لم تتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة، مضيفة: "سنعلن قريباً عن اتفاقياتنا بشأن التعريفات الجمركية مع بعض الدول".

ومطلع أبريل/نيسان الحالي، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

وفي التاسع من أبريل/نيسان علّق ترمب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، لمدة 90 يوماً، فيما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردّت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، فرض ترمب رسوماً جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، إضافة إلى 20% سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين إلى الرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأمريكية.

وردّت واشنطن بفرض 50% أخرى لترتفع النسبة إلى 104%، الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34 إلى 84%، وعاود ترمب مساء الأربعاء رفع الرسوم على الصين إلى 125%.

وأعلن البيت الأبيض أن نسبة التعريفة الجمركية المفروضة على الصين مؤخراً تشمل فقط الرسوم المتبادلة، وأن إجمالي معدل التعريفة بلغ 145% عند تضمين الرسوم المفروضة بسبب أزمة "مخدر الفنتانيل".