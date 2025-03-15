وقال غوتيريش، في رسالة مصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام: "نشهد تصاعداً مقلقاً في التعصب ضد المسلمين. من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".

وأضاف: "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.. وعلينا جميعاً رفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".

وسجلت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة، تصاعداً في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واشتكى عديد من الناشطين المؤيدين لفلسطين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، من أن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف من منتقديهم على أنه "دعم لحماس".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.