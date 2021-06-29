تلقى سكان العالم أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) حتى الثلاثاء، لكن حملات التطعيم لا تزال غير متكافئة، ولا تزال البلدان الفقيرة تعاني من صعوبات كبيرة للحصول على اللقاح.

وأعطي ما لا يقل عن 3,009,773,775 جرعة في جميع أنحاء العالم وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية حتى الثلاثاء الساعة 11:00 ت غ. وبلغ معدّل التلقيح 39 جرعة (الأولى أو الثانية) لكل 100 نسمة.

وفي حين بلغ عدد الجرعات المليار بعد 20 أسبوعاً من بدء حملات التطعيم الواسعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمليار الثاني خلال 6 أسابيع، استغرق الأمر أقل من 4 أسابيع للوصول إلى المليار الثالث.

الإمارات في الصدارة

وأُعطيت في الصين أربع من أصل كل عشر جرعات في جميع أنحاء العالم (1.2 مليار جرعة)، تليها الهند (329 مليوناً) والولايات المتحدة (324 مليوناً).

ولكن قياساً على عدد السكان بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، حلت دول شرق أوسطية في الصدارة تتقدمها الإمارات العربية المتحدة (153 جرعة لكل 100 نسمة) والبحرين (124) وإسرائيل (124)، وبذلك تجاوزت أو اقتربت هذه البلدان من تطعيم نسبة 60% من إجمالي السكان.

وبعد البلدان المذكورة، تأتي تشيلي (118 جرعة لكل 100 نسمة) والمملكة المتحدة (113) ومنغوليا (111) وأوروغواي (110) والمجر (107) وقطر (107) والولايات المتحدة (98).

أما الاتحاد الأوروبي فقد أعطى 357 مليون جرعة لما يعادل 50% من سكانه. وصار نحو 32% من الأشخاص في الاتحاد الأوروبي محصّنين بشكل كامل. وبلغت الدول الأكبر في عدد السكان في التكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا معدلاً وسطياً إذ جرى تطعيم حوالى ثلث سكانها بشكل كامل.

الصين تحث الخطى

واليوم تسرع الصين وتيرة التطعيم بعد أن بدأتها معتدلة لتتصدر السباق. فخلال الأسبوع الماضي، حصل 1.6% من سكانها على جرعات من اللقاح كل يوم، وتلت الصين كندا (1.4%) ثم البحرين (1.3%).

وفي حين لا تشغل أي دولة في أوروبا أياً من المراكز الثلاثة الأولى، فإن القارة تبذل جهوداً كبيرة، إذ تقع بها 13 من أصل 20 دولة تسجل أسرع وتيرة تحصين، وتتقدم السباق هولندا (1.2%) وبلجيكا (1.1%) ) والدنمارك (1.1%) وإسبانيا (1.1%).

الدول الفقيرة متخلفة عن السباق

,في حين بدأت معظم البلدان الفقيرة بإعطاء اللقاح، ما زال التطعيم ضد كوفيد غير متكافئ، فقد أعطت البلدان "ذات الدخل المرتفع" (وفق تعريف البنك الدولي) في المتوسط 79 جرعة لكل 100 من السكان، مقارنة بجرعة وحيدة في البلدان "منخفضة الدخل".

وفي حين بدأت الدول الغنية (الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي) بتلقيح اليافعين، فإن خمس دول لم تبدأ حملاتها بعد، وهي تنزانيا وبوروندي وإريتريا وهايتي وكوريا الشمالية.

ومن بين البلدان الفقيرة التي بدأت التطعيم بلدان توقّفت بعد وقت قصير بسبب نقص اللقاحات، وتقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء.

يُذكر أنه في إفريقيا، أعطيت 3.6 جرعات لكل 100 نسمة، بمعدل يُعد 11 مرة أقل من المتوسط العالمي (39).

لقاح أسترازينيكا في الصدارة

على الرغم من الجدل الذي أثير حوله، يُعد لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الأكثر انتشاراً في العالم، وقد استُخدم في نحو 80% من البلدان والأقاليم التي بدأت بالتطعيم (على الأقل 171 من 216).

ويُعطى اللقاح السويدي البريطاني في البلدان الغنية حتى لو رفضه السكان في بعض الأحيان، وفي البلدان الفقيرة بفضل آلية كوفاكس التي تعد المورد الرئيسي له.

ويتقدم أسترازينيكا/أكسفورد على منافسيه مثل لقاح فايزر/بايونتيك (102 بلد على الأقل، 47%) وسينوفارم وموديرنا ( 48 بلداً على الأقل، 22%) وسبوتنيك-في (41 بلداً على الأقل، 19%)، وجانسن (31 على الأقل، 14%) وسينوفاك (24 على الأقل، 11%).