اعتباراً من أغسطس/آب 2020، أعلنت 4 دول عربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل خلال بضعة أشهر بدءاً بالإمارات ثم البحرين ثم السودان فالمغرب، برعاية الولايات المتحدة إبّان ولاية دونالد ترمب.

فيما يلي عرض لأبرز محطات التطبيع بين الدولة العبرية والإمارات بادئة تلك الموجة، بمناسبة تدشين وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد في أبو ظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج.

"اختراق ضخم"

في 13 أغسطس/آب 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "اتفاق سلام تاريخي" بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ترمب في تغريدة حينها، "إنه اختراق ضخم! اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات، تحدّث عن اتفاق "على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات".

وأكّدت الإمارات أن الاتفاق ينص على "وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية". لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أكد أن الضم "أرجئ" فقط.

في المقابل، وصف الفلسطينيون قيادة وشعباً ومقاومةً، الاتفاق بأنه "خيانة".

أول رحلة مباشرة

في 29 أغسطس/آب 2020، ألغت الإمارات قانون مقاطعة إسرائيل.

وفي 31 من الشهر نفسه، حطت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي-أمريكي ترأّسه صهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر.

وفي 2 سبتمبر/أيلول 2020، وافقت السعودية على السماح للرحلات الإسرائيلية بعبور أجوائها.

"اتفاق تاريخي"

في 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت الإمارات والبحرين اللتان لم تخوضا يوماً حرباً ضد إسرائيل، اتفاقات تطبيع رسمية مع الدولة العبرية في البيت الأبيض.

وندد الفلسطينيون بما اعتبروه "طعنة في الظهر".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قررت إسرائيل والإمارات إعفاء مواطنيهما من تأشيرات الدخول، في سابقة مع بلد عربي.

افتتاح سفارات

في 24 يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت إسرائيل فتح سفارة في الإمارات مع وصول ممثل البعثة إيتان نائيه.

وفي 1 مارس/آذار، قدّم أول سفير إماراتي في إسرائيل محمد محمود فاتح علي آل خاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

استثمارات

في 11 مارس/آذار 2021، أعلنت الإمارات إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار (نحو 8.3 مليارات يورو) مخصص للقطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

وفي 31 مايو/أيار، وقّع البلدان اتفاقاً ضريبياً يهدف إلى تشجيع الاستثمارات، حسب وزير المال الإسرائيلي إسرائيل كاتز.

تطبيع إعلامي

في 21 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت قناة "آي 24 نيوز" الإخبارية الإسرائيلية سلسلة اتفاقات مع الإمارات بهدف إظهار "الشرق الأوسط الجديد"، شملت فتح مكتب دائم لها في دبي، في سابقة لوسيلة إعلامية تتخذ من إسرائيل مقراً أساسياً لها.

تدشين سفارة إسرائيل

في 29 يونيو/حزيران الجاري، دشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في الإمارات أول سفارة إسرائيلية في الخليج. وذلك خلال زيارة رسمية غير مسبوقة يجريها وزير إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات.