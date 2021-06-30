سياسة
2 دقيقة قراءة
"نحن هنا لنبقى".. لابيد يفتتح أول سفارة إسرائيلية في الإمارات
افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بدولة الإمارات، بعد أقل من عام على اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين.
"نحن هنا لنبقى".. لابيد يفتتح أول سفارة إسرائيلية في الإمارات
لابيد: "ندعو كل دول المنطقة للاعتراف بإسرائيل".  / AA
30 يونيو 2021

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بدولة الإمارات، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات، منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكتب الوزير الإسرائيلي في تغريدة عبر تويتر: "قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي"، وأرفق العبارة بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي.

وقال لابيد إن إسرائيل "ترغب في السلام مع جيرانها"، خلال خطابه في حفل الافتتاح، مضيفاً " لن نذهب إلى أي مكان، الشرق الأوسط بيتنا، نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا".

وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس/آذار الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة، إلا أن الزيارة ألغيت بسبب "خلاف" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي، بحسب تصريح الجانب الإسرائيلي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، في بيان، إنّ "العلاقة بين إسرائيل والإمارات مهمة وسينعم بثمارها، ليس فقط مواطنو البلدين، وإنما الشرق الأوسط بأكمله".

وبحسب البيان، فإنّ زيارة لابيد ستستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء، وهي بدعوة من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وتشمل افتتاح السفارة في أبو ظبي وتدشين الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us