افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بدولة الإمارات، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات، منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكتب الوزير الإسرائيلي في تغريدة عبر تويتر: "قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي"، وأرفق العبارة بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي.

وقال لابيد إن إسرائيل "ترغب في السلام مع جيرانها"، خلال خطابه في حفل الافتتاح، مضيفاً " لن نذهب إلى أي مكان، الشرق الأوسط بيتنا، نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا".

وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس/آذار الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة، إلا أن الزيارة ألغيت بسبب "خلاف" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي، بحسب تصريح الجانب الإسرائيلي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، في بيان، إنّ "العلاقة بين إسرائيل والإمارات مهمة وسينعم بثمارها، ليس فقط مواطنو البلدين، وإنما الشرق الأوسط بأكمله".

وبحسب البيان، فإنّ زيارة لابيد ستستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء، وهي بدعوة من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وتشمل افتتاح السفارة في أبو ظبي وتدشين الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.