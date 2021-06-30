سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 يونيو/حزيران 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 يونيو/حزيران 2021
عباس: أفشلنا صفقة القرن، واتفاقيات التطبيع وهْم لن يحقق السلام في المنطقة / AA
30 يونيو 2021

أهم الأحداث:

عباس: أفشلنا صفقة القرن، واتفاقيات التطبيع وهْم لن يحقق السلام في المنطقة. وقائد الجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا محذّراً من التدخلات الخارجية.

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عباس: أفشلنا صفقة القرن، واتفاقيات التطبيع وهْم لن يحقق السلام في المنطقة

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية "وهْم ولن يُكتب لها النجاح"، مشدداً على أن "السلام لن يتحقق إلا بنهاية الاحتلال". [TRT عربي]

ويأتي تصريح عباس تزامناً مع افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد سفارة بلاده في الإمارات اليوم الثلاثاء، حيث شدد على أن إسرائيل "باقية هنا" في الشرق الأوسط. [TRT عربي]

محذّراً من التدخلات الخارجية.. قائد الجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية الثلاثاء بياناً أعلنت فيه توجُّه رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة إلى ولاية ورقلة شرقي البلاد على الحدود مع ليبيا في زيارة عمل تفقدية. [TRT عربي]

ونقلت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك ملخّص كلمة ألقاها رئيس الأركان إلى الوحدات العسكرية المتمركزة هناك، وحذّر فيها من "مخاطر وتهديدات قد تنتج عن الوضع الأمني الهش والمزمن الذي تفاقم أكثر فأكثر بسبب التنافس الدولي على النفوذ والتدخلات العسكرية الخارجية في المنطقة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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