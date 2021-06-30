سياسة
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بادرة حسن نيّة.. شركة تركية تستأنف إمداد لبنان بالكهرباء
قالت شركة "كار باور شيب" التركية إنها استأنفت إمداد لبنان بالكهرباء من محطتيها العائمتين بدءاً من أمس الثلاثاء. وأوضحت الشركة أن القرار جاء بادرة على حسن النية على خلفية محادثات بشأن مدفوعات متأخرة وتهديد بإجراء قانوني ضد سفنها.
بادرة حسن نيّة.. شركة تركية تستأنف إمداد لبنان بالكهرباء
شركة "كار باور شيب" التركية تستأنف إمداد لبنان بالكهرباء / AP
30 يونيو 2021

قالت شركة "كار باور شيب" التركية إنها استأنفت إمداد لبنان بالكهرباء من محطتيها العائمتين بدءاً من أمس الثلاثاء، وهو قرار وصفته بأنه بادرة على حسن النية على خلفية محادثات بشأن مدفوعات متأخرة وتهديد بإجراء قانوني ضد سفنها.

واعتادت كار باور شيب أن تورد 370 ميجاوات أو نحو ربع إمدادات الكهرباء في لبنان.

وكانت الشركة أبلغت الحكومة اللبنانية في مايو/أيار أنها ستضطر إلى إغلاق محطتيها العائمتين ما لم تُتخَذ خطوات نحو تسوية هاتين المسألتين.

وقال متحدث باسم شركة قره دنيز التركية التي تزوِّد لبنان بالكهرباء إن الشركة أخطرت بيروت بوقف قرار من مدعٍ لبناني بمصادرة سفنها، وقالت إنه يجب عليه وضع خطة لتسوية متأخرات تجنباً لقطع الإمدادات.

وأصدر مدع لبناني قراراً الشهر الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة بعد أن أوردت قناة الجديد اللبنانية التلفزيونية تقريراً عن مزاعم فساد ترتبط بعقد الكهرباء. وتنكر الشركة الاتهامات وتقول إنها لم تتلقَّ مدفوعات منذ 18 شهراً.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية في لبنان، وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، فيما يُشكل إصلاح هذا القطاع شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات، إذ شكل أبرز مقررات مؤتمر سيدر لدعم لبنان عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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