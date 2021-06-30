سياسة
2 دقيقة قراءة
موجة حر غير مسبوقة تتسبب في عشرات الوفيات بكندا
أعلنت السلطات الكندية تسجيل عشرات الوفيات في البلاد وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وأوصت الشرطة المواطنين في المناطق التي تواجه درجة حرارة وصلت إلى 49.5 درجة مئوية، بالاهتمام بكبار السن الذين يعانون أمراضاً مزمنة.
موجة حر غير مسبوقة تتسبب في عشرات الوفيات بكندا
رجّحت الشرطة أن يكون الحرّ قد أدى إلى مقتل 69 شخصاً في مدينة فانكوفر / Reuters
30 يونيو 2021

أعلنت السلطات الكندية تسجيل عشرات الوفيات في البلاد وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وقالت الشرطة في منطقة فانكوفر إنها تعاملت مع أكثر من 130 حالة وفاة مفاجئة منذ يوم الجمعة، أغلبها لكبار السن وأشخاص يعانون من أمراض بالفعل، وأشارت إلى أن موجة الحر التي تضرب المنطقة كانت عاملاً مساهماً في وفاتهم.

وقال مايك كالانج من شرطة فانكوفر: "قد يكون هذا الطقس قاتلاً للأفراد المعرضين للخطر في مجتمعنا، وبخاصة كبار السن ومَن يعانون مشاكل صحية. من الضروري أن بعضنا يطمئن على بعض خلال موجة الحرّ الشديدة هذه".

ورجّحت الشرطة أن يكون الحرّ قد أدى إلى مقتل 69 شخصاً في مدينة فانكوفر وسجلت عشرات الوفيات في مناطق أخرى.

وبلغت درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى مستويات غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، إذ وصلت إلى 49.5 درجة مئوية.

وتوجه عدد من المواطنين إلى المراكز المبردة لأخذ استراحة من درجات الحرارة الحارقة التي تمر بالبلاد.

وقال دايفيد فيليبس كبير علماء المناخ في وزارة البيئة الكندية: "كثيراً ما نشهد موجات باردة وعواصف ثلجية ولكننا لا نتحدث في كثير من الأحيان عن طقس حار مثل هذا... ستكون دبي أكثر برودة مما نراه الآن".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام وصول درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في مدينتَي بورتلاند وسياتل الأمريكتين.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية فإن الحرارة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية في الأربعينيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us