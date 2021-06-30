افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، قنصلية بلاده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال لابيد في كلمة بافتتاح القنصلية: "بالأمس افتتحنا السفارة في أبوظبي، واليوم نفتتح القنصلية في دبي. لقد بدأنا في التعوّد على صنع التاريخ".

وأضاف: "ما نفتتحه اليوم ليس قنصلية فحسب، بل مركز تعاون أيضاً، المكان الذي يرمز إلى قدرتنا على التفكير معاً، للتطور معاً، لتغيير العالم معاً".

ولفت لابيد إلى أنه زار اليوم الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي، المزمع افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل والمؤجل من العام الماضي بسب جائحة الفيروس التاجي.

"تعميق وتوسيع وتعزيز"

كما قررت إسرائيل والإمارات "تعميق وتوسيع وتعزيز" علاقاتهما في المستقبل القريب.

وقالتا في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، الأربعاء: "أقر الجانبان بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر (أيلول) 2020، وأعربا عن قناعتهما بأن العلاقات الثنائية سوف يتم تعميقها وتوسيعها وتعزيزها في المستقبل القريب لصالح البلدين والمنطقة بأكملها".

وجاء البيان في ختام زيارة استمرت يومين لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات.

وقال البيان: "أكد الوزيران على أهمية فتح بعثات دبلوماسية في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، كعنصر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان: "وقّع الوزيران اليوم اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، تعكس التزام الحكومتين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، وكذلك التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، وكذلك في مجال التقنيات الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك".

وتابع البيان المشترك: "اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية".

كما أشار البيان المشترك إلى أن الوزيرين ناقشا أهمية "تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص".